넥센타이어, 제 63기 정기 주주총회 개최

-액면가 500원 기준, 보통주 105원, 우선주 110원 현금 배당 확정





넥센타이어가 경남 양산 본사에서 제 63기 정기 주주총회를 개최했다고 26일 밝혔다.





이날 주주총회에서는 재무제표 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분안 승인의 건, 이사 선임의 건 등이 의결됐다. 넥센타이어는 2020년 연결기준 매출액 1조6,981억원, 영업이익 394억원을 기록했다. 지난해 넥센타이어는 비대면 타이어 방문 장착 서비스인 넥스트레벨 GO 출시와 미국 전기차 스타트업인 카누의 OE 공급 등의 성과를 거뒀다. 이번 주주총회에서 현금배당은 액면가 500원 기준 1주당 보통주 105원, 우선주 110원을 결의해 현금배당을 확정했다.





넥센타이어 관계자는 "올해 패러다임 변화에 따른 새 비전(Next Level Mobility for All)과 브랜드 슬로건(We Got You) 선포를 통해 회사의 미래 지향점을 공유했다"며 "회사는 시장 특화 전략을 통한 판매 극대화, 디지털 트랜스포메이션을 통한 신기술 확보, 품질 중심의 생산 체계 강화 등을 통해 지속 가능 경영 체제를 구축해 나갈 것"이라고 전했다.









한편, 넥센타이어는 주주총회 중 코로나19 확산 방지를 위한 열화상 카메라 설치와 발열 체크, 마스크 착용 확인 및 손 소독제 등을 준비했다. 주주총회장에서는 주주간 좌석 거리를 넓게 두고 총회를 진행했다.





