현대차그룹 "로봇 '달이'와 영업 상담하세요"

현자동차그룹이 서비스 로봇 'DAL-e(달이)'를 최초로 공개하고 자동차 영업 현장에서 소비자 응대 시범 서비스를 시작한다고 25일 밝혔다.DAL-e(달이)는 'Drive you, Assist you, Link with you – experience'의 약자로 소비자와 카마스터를 연결해주는 다리 역할을 수행할 수 있도록 개발된 현대자동차그룹의 비대면 고객 응대 서비스 로봇이다.달이는 기존 국내에 출시된 안내 로봇들과 비교해 절반 정도의 중량에 친근하고 따뜻한 감성 디자인의 아담한 외모가 특징이다. 또한 얼굴 인식, 자연어 대화 기술, 자율이동 기술을 탑재해 현대차·기아 영업지점 등 소비자 응대가 필요한 다양한 분야에서 활용이 가능하다.특히 달이는 포스트 코로나 시대를 대비해 소비자에게 마스크 착용을 권고하는 인식기능까지 탑재했다. 유연한 자연어 대화 시스템과 로봇 팔 구동을 바탕으로 소비자 행동에 반응하고 교감하는 한 차원 높은 비대면 로봇 서비스 경험을 제공한다.아울러 주변의 장애물을 실시간으로 인식하고 회피하는 자율 이동기술과 전 방향으로 자유롭게 움직이는 4개 휠을 활용해 소비자를 직접 에스코트한다. 전시장의 대형 스크린과 연계한 제품 상세 설명뿐 아니라 사진 촬영 등 엔터테인먼트 기능까지 탑재해 정보와 즐거움을 동시에 제공할 예정이다.달이는 현대차 송파대로지점(서울 송파구 소재)에서 약 1개월간 시범 서비스를 시작한다(오전 11시~오후 5시).현대차그룹은 달이를 활용해 비대면 서비스를 선호하는 소비자는 물론, 주말 등 영업점 방문이 활발한 시간대에 보다 상세한 설명을 듣기 원하는 소비자에게도 카마스터의 역할을 분담해 안정적인 서비스를 제공할 예정이다. 영업 현장에서의 소비자 요구 사항을 기반으로 달이의 기능을 지속적으로 업데이트해 소비자 응대에 특화된 로봇 서비스를 선보일 방침이다.향후에는 밤 10시까지 운영되고 있는 야간 언택트 전시장에서도 달이 서비스를 제공하는 등 단계적으로 확대한다는 계획이다.현대차그룹 로보틱스랩장 현동진 상무는 "달이는 시간에 구애받지 않고 소비자 응대를 지원할 수 있는 차세대 서비스 로봇 플랫폼"이라며 "진보된 소비자와의 교감과 소통이 가능하도록 인공지능 등 지속적인 기술 개발을 통해 더욱 새롭고 유쾌한 언택트 경험을 선사할 계획"이라고 전했다.오아름 기자 or@autotimes.co.kr