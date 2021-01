현대모비스, 데이터 기반 시스템으로 AS 부품 공급 효율 높인다

통합정보시스템 '맵스' 신규 구축현대모비스는 현대·기아차에 공급하는 애프터서비스(AS) 부품의 공급 효율성을 높이기 위해 데이터를 기반으로 하는 통합정보시스템 '맵스'를 신규 구축하고 운영에 들어갔다고 3일 밝혔다.이 시스템은 물류센터를 비롯한 국내 3만5천여개 부품 대리점과 정비업소, 해외 200여개 국가의 딜러 등 10만여명이 부품 구매와 물류, 품질 관리를 위해 사용하게 된다.현대모비스가 공급하는 AS 부품은 현대·기아차의 300여 차종에 필요한 부품으로, 관리 품목만 300만 종에 달한다.전세계에서 운행 중인 6천500만여대의 현대·기아차 이용 고객에게 차량 운행 기간 AS 부품을 적기에 공급해야 해 방대한 데이터를 실시간으로 처리할 수 있는 자원관리시스템(ERP)이 필수적이라고 현대모비스는 설명했다.현대모비스는 이번 시스템 구축으로 전 세계 부품 생산과 물류 이동 과정을 실시간으로 확인할 수 있게 돼 불필요한 운송 비용을 절감하고 고객 만족을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현대모비스는 이와 함께 머신러닝과 블록체인 등 4차 산업 신기술도 선제적으로 도입했다.머신러닝은 50여 가지의 변수를 분석해 글로벌 물류 환경의 급작스러운 변화, 재고 상황 등을 미리 판단해 알려주는 방식이어서 부품 공급 지연 여부를 사전에 예측할 수 있다.또 블록체인 기술은 정품 인증관리 시스템에 시범 적용해 소위 '짝퉁 부품'을 차단하고 AS 부품 품질을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.블록체인은 차량 정비나 보험 등의 분야에도 활용될 전망이다.일반 차량 소유주에게는 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 정비 이력을 관리하는 차계부 형태의 유지 보수 기능도 제공한다.현대모비스는 2018년 인공지능(AI)과 빅데이터 분석 등을 담당하는 데이터사이언스팀을 신설, 연구 개발과 생산 현장 등에 AI 기술을 확대 적용하고 있다.이상열 현대모비스 맵스 TFT담당 상무는 "앞으로도 자율주행과 전기차 등 미래차 모빌리티 서비스에 특화된 물류 플랫폼 구축에 매진하겠다"고 말했다./연합뉴스