엔카닷컴, 예비 IT 개발자 위한 온라인 채용설명회 열어

-SSAFY 교육생 대상 온라인 채용설명회 진행

-10월4일까지 플랫폼/백엔드 개발자·데이터 엔지니어 등 공개 채용

엔카닷컴이 지난 21일 삼성청년소프트웨어아카데미(SSAFY) 교육생 300여명을 대상으로 온라인 채용설명회를 열었다고 밝혔다.22일 회사에 따르면 이번 채용설명회는 하반기 개발자 공개 채용의 일환으로 플랫폼 개발 등 IT 인재를 확보하기 위해 마련했다. 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 구글 미트(Google Meet)와 유튜브 생중계를 통해 온라인으로 진행했다.엔카닷컴은 이번 행사를 통해 교육생들에게 엔카만의 조직 문화와 복지제도, 채용전형을 소개해 기업을 탐색할 수 있는 기회를 제공했다. 특히 실제 재직 중인 SSAFY 출신의 현직 개발자들이 취업 후기와 팁, 개발자 생활 등을 공유했다. 또한, 미래 인재 육성을 위한 개발 환경과 스터디 문화, IT 기업으로서 Back-end 시스템 방향성 등의 정보도 소개했다. 엔카닷컴은 온라인 채용설명회나 채용박람회 등을 통해 취업준비생을 위한 정보 제공 활동을 확대할 계획이다.엔카닷컴 IT/인프라그룹 안용운 이사는 "엔카닷컴은 전체 임직원 중 40%가 IT 개발자로 구성돼 있으며 매해 신입·경력 개발자를 채용하고 있다"고 말했다.한편, 엔카닷컴이 운영하는 개발자 공개 채용은 플랫폼 개발 신입 및 경력 외에 Beck-end 개발, Front 개발, IOS 모바일 앱 개발, 데이터 엔지니어의 경력직도 모집한다. 채용규모는 00명으로 서류 접수는 10월4일까지 한다.구기성 기자 kksstudio@autotimes.co.kr