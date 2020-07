쉐보레, 국산차 판매 및 AS 품질 최고점 획득

-판매 부문 8년 연속 최우수, AS 2년 연속 우수 기업 선정

한국지엠이 한국능률협회컨설팅이 진행한 '2020 한국산업 서비스 품질지수(KSQI)' 조사에서 쉐보레 브랜드가 국산차 판매점 및 AS 부문에서 최고 점수를 획득했다고 20일 밝혔다.KSQI는 판매 및 AS 관련 직원들의 소비자 응대 서비스 수준을 나타내는 객관적인 지표로써, 쉐보레는 판매점 부문에서 8년 연속 최우수 기업으로 인정받았으며 AS 부문에서도 지난해에 이어 2년 연속 우수 기업으로 선정됐다.이번 평가는 지난해 8월부터 올해 5월까지 총 30개 산업 106개의 기업 및 기관을 대상으로 '미스터리 쇼핑(mystery shopping: 서비스 평가단이 일반 소비자로 가장해 매장에 방문, 접점에서의 판매 및 AS 응대 수준을 평가)' 방식으로 조사됐다. 쉐보레는 맞이인사, 친절성, 경청태도, 업무지식, 설명능력, 시설환경 관리 등 11개 평가 항목에서 판매점 및 AS 부문 각각 총 96점과 92점을 획득해 최우수 기업으로 선정됐다.한편, 쉐보레는 소비자 접점 직원 및 영업직원을 대상으로 체계적인 교육 프로그램을 진행하고 있다. 이러한 노력에 대한 성과로써 쉐보레 소비자센터는 올해 17년 연속 우수 콜센터로 선정되기도 했다.김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr