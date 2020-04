현대차, BTS와 수소 홍보

-지구의 날 기념 글로벌 수소캠페인 영상 공개

▶ 아우디, 완전변경 A3 세단 공개

▶ 현대차 벨로스터 N, 대중화 전략 통할까

▶ 쌍용차, 렉스턴 스포츠 10만대 판매 돌파

▶ 기아차, 유튜브 채널 '캬TV by 기아자동차' 런칭

현대자동차가 지구의 날을 맞이해 방탄소년단과 함께하는 글로벌 수소 캠페인 영상을 공개했다고 22일 밝혔다.새 영상은 '아름다운 대자연의 소중한 언어들'이란 주제로 자연을 다음 세대에 물려주기 위해서는 지속가능성이 중요하다는 메시지를 담았다. 영상 말미에는 물 이외의 오염물질을 배출하지 않는 수소전기차 넥쏘를 등장시켜 수소와 미래에 대한 비전(Hydrogen, the positive energy for a better tomorrow)을 전했다.새 영상은 22일 오전 6시 현대차 월드와이드 유튜브를 통해 선보였다. 향후 국내외 TV CF 등 다양한 채널을 통해 방영할 예정이다.한편, 현대차는 지난 1월부터 방탄소년단과 'Because of You'라는 슬로건 아래 수소의 친환경성과 지속가능성을 전파하는 글로벌 수소 캠페인을 진행하고 있다.구기성 기자 kksstudio@autotimes.co.kr