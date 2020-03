토요타코리아, 신형 프리우스 2개 모델 출시

토요타코리아는 10일 '프리우스 C 크로스오버'와 '2020년형 프리우스'를 출시하고 판매에 들어간다고 밝혔다.토요타코리아에 따르면 프리우스 C 크로스오버는 프리우스 라인업 막내에 해당하는 소형 하이브리드차 프리우스 C를 기반으로 개성적인 디자인을 더하고 공간 구성을 보다 실용적으로 확보했다.1.5ℓ 가솔린 엔진과 하이브리드 트랜스액슬이 결합해 구동하며 복합연비는 18.6㎞/ℓ이다.2020년형 프리우스는 전륜구동(2WD) 모델과 4륜구동(AWD) 모델이 함께 출시됐다.긴급제동 보조 시스템(PCS), 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤(DRCC), 차선이탈 경고장치(LDA), 오토매틱 하이빔(AHB) 등 4가지 예방 안전사양으로 구성된 도요타의 세이프티 센스(TSS)가 기본 장착돼 안전성을 높였다.AWD 모델에는 저중심·고강성 TNGA 플랫폼이 적용돼 주행 안정성과 편안한 승차감을 제공한다.두 모델 모두 1.8ℓ 가솔린 엔진과 하이브리드 트랜스액슬이 결합해 2WD 모델은 22.4㎞/ℓ, 4WD 모델은 20.9㎞/ℓ의 복합연비를 구현한다.두 차종 모두 친환경 하이브리드 모델로 취득세 감면 등 최대 260만원의 세금 감면과 도심 혼잡 통행료 감면 및 공영주차장 이용료 할인을 받을 수 있다.프리우스 C 크로스오버 가격은 2천590만원이며, 2020년형 프리우스 및 프리우스 AWD 가격은 각각 3천378만원, 3천693만원이다.(부가세포함, 개별소비세 1.5% 적용)/연합뉴스