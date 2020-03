프리우스C 크로스오버 · 2020년형 프리우스 AWD

도요타 코리아가 ‘프리우스 C 크로스오버’와 ‘2020년형 프리우스 AWD’를 출시했다고 10일 밝혔다.프리우스 C 크로스오버는 프리우스 C모델의 공간성과 효율성에 개성적인 디자인을 더한 모델이다. 2020년형 프리우스는 안전 사양인 '도요타 세이프티 센스(TSS)'를 장착하고 사륜구동(AWD) 모델을 추가했다.신규 출시된 프리우스 2종 모두 친환경 하이브리드 차량이다. 취득세 감면 등 최대 260만원 세금 감면과 도심 혼잡 통행료 감면, 공영 주차장 이용료 할인 혜택을 받을 수 있다.도요타 코리아 강대환 상무는 “프리우스 C 크로스오버와 2020년형 프리우스는 환경의 가치를 중시하며 자신만의 라이프스타일을 추구하는 개성있는 고객들에게 최적의 선택이 될 것”이라며 “프리우스 C 크로스오버와 2020년형 프리우스를 통해 도요타 브랜드의 새로운 슬로건인'인조이 유어 스타일'을 경험해 보시기 바란다”고 말했다.프리우스 C 크로스오버의 가격은 2590만원으로 책정됐다. 2020년형 프리우스와 프리우스 AWD가격은 각각 3378만원과 3693만원이다.오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com