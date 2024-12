그룹 트라이비 송선 /사진=NHN벅스 제공

그룹 트라이비(TRI. BE) 송선이 달콤 쌉쌀한 신곡으로 겨울을 물들인다.트라이비 송선은 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 NHN벅스 꽃 프로젝트(The Season of Flower Project) 파트.5 '트러블 미(Trouble Me)'를 발매한다.송선은 가수 겸 뮤지컬 배우 리사에 이어 '꽃 프로젝트'의 다섯 번째 주자로 합류했다.송선이 참여한 신곡 '트러블 미'는 사랑에 빠진 설렘과 그 기분 좋은 트러블을 감각적으로 표현했다. 누 디스코 스타일의 펑키한 비트 위에 상큼한 멜로디를 얹은 곡으로, 사랑에 빠진 설렘과 짝사랑의 혼란스러운 감정을 기분 좋은 에너지로 담았다.송선이 속한 트라이비는 지난 2021년 2월 첫 싱글 '트라이비 다 로카(TRI. BE Da Loca)'로 가요계 정식 데뷔한 이후 매력적인 앨범들을 선보이며 국내외 활발한 활동을 펼쳤다. 지난 2월 네 번째 싱글 '다이아몬드(Diamond)' 발매 후 6월 유럽 투어 '트루 다이아몬드 투어 인 유럽 2024(TRUE DIAMOND TOUR IN EUROPE 2024)'를 성공적으로 마치며 팬덤을 탄탄하게 쌓았다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com