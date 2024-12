그룹 TIOT /사진=레드스타트이엔엠 제공

그룹 TIOT가 일본 현지 팬들에게 특별한 추억을 선사했다.TIOT(김민성, 금준현, 홍건희, 최우진, 신예찬)는 지난 14일 도쿄 닛쇼홀(NISSHO HALL)에서 콘서트 '더 시즌(THE SEASON)'을 개최하고 환호 속에 팬들을 만났다.이날 '파라다이스(Paradise)'로 현지 팬들에게 인사를 건넨 티아이오티는 그간 바쁘게 달려온 근황을 공유하며 현장의 분위기를 예열했다. TIOT는 이번 공연 타이틀명에 대해 "로티(공식 팬덤명)와 함께 보낸 모든 사계절을 기억하자는 의미"라고 밝혀 팬들을 감동케 했다.이후 재치 있는 래핑과 힙한 스웨그로 무장한 '디스 이즈 아워 타임(This is our time)', '락 땡(ROCK THANG)' 등의 무대로 신나는 에너지를 발산했다. 또 여름이 떠오르는 '아기상어'와 '서핑(Surfing)' 등의 무대로 청량하고 시원한 쾌감을 선사하는가 하면, 프리데뷔곡 '백전무패'와 '구스범스(Goosebumps)' 등의 무대로 가슴이 뻥 뚫리는 압도적인 사운드를 들려줬다.TIOT는 가을을 닮은 '그 계절 긴 터널을 지나'와 '가나요' 등의 무대로 청춘을 향한 따스한 위로의 메시지를 전했고, '레몬(Lemon)', '수평선' 등의 J팝으로 개성 있는 라이브를 선보이기도 했다.이후에는 '첫눈'과 신곡 '테이크 잇 슬로(Take It Slow)'를 비롯해 '파인드 더 웨이(Find the way)', '스타라이트(Starlight)' 등의 무대로 티아이오티와 함께한 겨울의 추억을 선물했다.끝으로 TIOT는 "항상 힘을 주는 로티 덕분에 매일이 행복했다. 소중한 여러분을 위해 더욱 노력하겠다"며 감사함을 전했다. 특히 멤버들은 업그레이드된 일본어 회화 실력으로 현지 팬들과 친밀하게 소통하며 감동을 한층 더했다.한편 '더 시즌'은 글로벌 팬들과 한 해를 마무리하고, 새로운 시작을 함께하기 위한 공연으로, 지난 14일 일본 공연에 이어 내년 1월 4일 서울 건국대학교 새천년관 대공연장에서도 열린다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com