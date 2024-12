/사진=MBC '굿데이'

김태호 PD와 가수 지드래곤(GD)의 만남으로 화제가 된 '굿데이'가 MBC 편성을 확정지었다.16일 MBC는 '굿데이'의 내년 상반기 방영을 알리며 "독립 제작사 테오(TEO)를 설립하며 새로운 도전과 실험을 이어온 김태호 PD가 이번 '굿데이(Good Day)'를 통해 MBC와의 협력을 다시금 시작하며, 그의 창의적인 연출력이 다시 한번 빛을 발할 것으로 기대를 모은다"고 밝혔다.'굿데이(Good Day)'는 지드래곤이 다양한 분야의 인물들과 함께 올해의 노래를 완성하는 음악 프로젝트다. 지드래곤이 직접 프로듀싱에 나서며 다양한 인물들의 이야기를 음악으로 풀어내는 과정을 리얼리티 예능으로 선보일 예정이다. 위트 넘치는 입담으로 예능감을 뽐내온 지드래곤의 '예능 천재' 모습과 녹음실에서 엿볼 수 있는 '본업 천재' 모먼트를 함께 즐길 수 있을것으로 예상된다.특히 이 프로그램은 지드래곤이 직접 제안한 아이디어에서 출발한 것으로 알려져 더욱 관심이 집중된다. 8년 만에 본격적으로 활동을 재개하는 지드래곤은 이번 프로젝트에 대해 특별한 애정을 드러냈다. 그는 휴식기 동안 품었던 생각들을 풀어내며 "어린 시절 동경하던 가수들이 한 무대에서 노래하던 모습, 무한도전 가요제에서 형들과 웃으며 노래하던 추억이 지금도 좋은 날로 기억된다"고 전했다. 이어 "어쩌면 모두가 원하고 있을 그 날을 위해 판을 벌여보면 어떨까?"라는 질문에서 시작된 여정이라고 덧붙였다.지드래곤은 '내일은 늦으리', '하나 되어', 'We Are The World', '붉은 노을' 같이 여러 아티스트가 함께할 곡 구상에 들어갔다. 노랫말은 프로젝트 과정에서 만나는 다양한 인물들의 이야기를 통해 채워질 예정이다. 이번 프로그램을 통해 지드래곤은 음악을 매개로 다양한 분야의 인물들과 협업하며 한 해를 기념할 수 있는 특별한 노래를 만들어갈 계획이다.굿데이와 함께할 인물에 대한 관심도 높다. 먼저 지난 2013년 방송된 '무한도전' 가요제 이후 12년만에 재회한 정형돈과의 만남이 눈길을 끈다. 과거 '무한도전 가요제'의 '형용돈죵'으로 많은 사랑을 받았던 정형돈과 지드래곤의 동묘 재회는 첫 촬영 현장을 뜨겁게 달궜다. 이외에도 데프콘, 조세호, 코드 쿤스트 등 지드래곤의 '절친 라인'이 각각 다양한 분야의 인물들을 함께 만나며 프로그램의 색다른 재미를 더할 예정이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com