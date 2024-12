음악을 평생의 숙명으로, 세 뮤지션의 빛나는 우정

예술가로서, 특히 음악인으로서 나이가 들어간다는 것은 어떤 의미일까? 재즈 보컬리스트 토니 베넷이 작고하기 전 치매에 걸려 많은 것이 흐려지던 때에도 불구하고 ‘Fly Me To The Moon&rsquo...