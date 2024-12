/사진=FNC엔터테인먼트

배우 정해인의 행보에 외신도 주목했다.최근 미국 매체 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)는 ‘‘엄마친구아들’ 정해인이 팬들로부터 힘과 격려를 얻는 방법’(‘Love Next Door’ Star Hae-In Jung on How He “Gains Strength and Encouragement From Fans”)이라는 제목의 인터뷰 기사를 게재하고 정해인에 뜨거운 관심을 보냈다.할리우드 리포터 측은 정해인에 대해 “K-드라마 스타 정해인은 지난 10년간 배우로서 수많은 성공적인 프로젝트를 진행했다. 2018년 첫 주연작 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’로 새로운 차원의 명성을 얻었으며, 이후 로맨스 드라마 ‘봄밤’과 넷플릭스 액션 시리즈 ‘D.P.’ 등 여러 작품에서 다양한 역할을 맡아왔다. 가장 최근 출연작 ‘엄마친구아들’은 최고의 케이블 프로그램으로 선정되기도 했다”라고 소개하며 정해인의 행보에 주목했다.이어 공개된 인터뷰에서 정해인은 ‘엄마친구아들’에 출연하고 싶었던 이유, 출연 배우들과의 케미스트리, 앞으로의 계획 등에 대해 깊이 있는 이야기를 전했다. 정해인은 “‘엄마친구아들’에 참여하게 된 가장 큰 이유는 대본의 힘 때문이었다. 마음이 따뜻해지는 드라마라고 느꼈고, 팬분들도 좋은 반응을 많이 보내주셔서 더욱 즐겁게 참여할 수 있었다”라고 밝혔다.또한 그는 “로맨틱 코미디나 액션처럼 힐링이나 만족감을 주는 작품을 선호한다. 신인 때 이후로 안 했던 사극도 한 번 더 시도해 보고 싶다”라며 작품 선택에 대한 의견도 전했다.마지막으로 “사람들이 제 작품을 통해 위로와 힘을 얻는다는 것을 느낄 때 제 일과 연기에 더욱 집중할 수 있게 된다. 저도 팬들로부터 힘과 격려를 얻고 있기 때문에 서로 에너지를 주고받는다고 믿는다. 앞으로도 주어진 상황과 환경 속에서 최선을 다할 계획”이라며 진심을 전했다.올 한 해 드라마 ‘엄마친구아들’과 영화 ‘베테랑2’로 대중들의 뜨거운 사랑을 받았던 정해인은 현재 방콕, 타이베이, 서울, 자카르타, 마닐라, 멕시코 시티, 상파울루, 산티아고 등 세계 여러 지역에서 팬미팅 투어 ‘OUR TIME’을 진행하며 글로벌 팬들을 만나고 있다. 이에 국내뿐만 아니라 해외에서도 대세 배우다운 인기를 이어가고 있는 정해인의 행보에 귀추가 주목된다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com