지자체들, 민생 챙기기 '진땀'



오세훈, 서울 관광업계 긴급회의

소상공인 지원 등 대책마련 분주



김동연, 해외기업에 긴급 서한

"경기도 믿고 영업활동 해달라"

오세훈

김동연

“서울 이즈 세이프(Seoul is safe). 돈 워리, 컴 투 서울(Don’ worry, come to Seoul).”오세훈 서울시장이 11일 관광 분야 비상경제대책회의를 열어 외신 기자들을 향해 이같이 강조했다. 오 시장은 “최근 정치적 혼란 상황으로 인해 세계는 우리에게 질문을 던지고 있다”며 “서울시장으로서 저의 답은 분명하다. ‘서울은 안전하니 안심하고 오십시오’”라고 했다. 그러면서 이 부분을 영어, 일본어, 중국어로 번역해 한 차례씩 반복해 말했다. 이어 서울관광진흥기금 긴급지원계정을 동원해 피해 업체를 구제하고 숙련 인력의 이탈을 막기 위해 고용지원금을 늘리는 등 대책을 마련하겠다고 약속했다.오 시장은 전날에도 첫 비상경제회의를 열어 내년도 일자리 예산을 조기 집행하고 소상공인을 위한 장기·저리 특별융자도 신설하기로 했다. 12일엔 자치구별 상공회의소 관계자들과 기업인의 어려움을 살필 예정이다. 오 시장은 이번 사태가 안정될 때까지 비상경제회의를 수시로 열고 민생 현안을 점검할 방침이다.김동연 경기지사도 경제 외교를 통해 이번 사태의 타격을 최소화하는 데 적극 나서고 있다. 김 지사는 지난 4일 해외 정상·외국투자기업 관계자 등 2500여 명에게 “대한민국은 평소와 같이 경제·산업 전 부문이 이상 없이 가동되고 있다. 경기도를 믿고 기업 운영에 매진해달라”는 내용의 긴급 서한을 발송했다. 이에 클라우스 슈바프 세계경제포럼(WEF) 회장이 9일 “한국이 강한 회복력을 보여줄 것으로 확신한다”는 회신을 보내오기도 했다.김 지사는 10일엔 수원 라마다프라자호텔에서 수출기업인 간담회를 열고 이번 사태에 따른 애로사항을 듣는 자리를 마련했다. 간담회에 참석한 한 기업인은 “국내 공급망 입지가 약해져 신뢰 회복이 쉽지 않고 물류비 상승 부담도 큰 상황”이라며 “해외 단체 홍보관 지원 사업을 확대하거나 영세 수출기업에 바우처를 지원하는 등 다양한 조치가 절실하다”고 했다. 김 지사는 12일에는 첫 민관 합동 비상경제대책회의를 열고 민생 경제 활성화 방안을 논의할 예정이다. 이날 기업에 원스톱 방식으로 각종 민원을 해결해주는 ‘기업 SOS 통합 플랫폼’ 구축 회의도 주재한다.박완수 경남지사, 김영환 충북지사, 김관영 전북지사 등 주요 광역단체장도 긴급 대책반을 가동하고 있다. 박형준 부산시장, 김영록 전남지사, 오영훈 제주지사 등은 이달 예정된 국외 출장을 모두 취소하고 국내 상황 관리에 나섰다.오유림 기자 our@hankyung.com