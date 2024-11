[속보] 트럼프 "中제품에 10% 추가 관세…캐나다·멕시코엔 25%"

사진=AFP

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 25일(현지시간) 오후 트루스소셜에 중국에 대해 10%포인트 관세율 상승을 예고했다. 멕시코와 캐나다에 대해서도 현재 무관세를 적용하는 미국멕시코캐나다협정(USMCA)을 뒤집고 25% 관세를 적용하겠다고 선언했다.그는 이날 올린 두 개의 글에서 펜타닐 유입의 원인으로 중국을 지목하면서 마약이 멕시코를 통해 미국으로 들어오고 있다고 지적했다. 이어 이것이 중단될 때까지 "중국의 모든 제품에 대해 기존 관세에 추가로 10%의 관세를 더 부과할 것"이라고 밝혔다.아울러 멕시코와 캐나다를 통해 미국으로 넘어오는 이들이 "이전에 볼 수 없었던 수준의 범죄와 마약을 가져오고 있다"면서 "1월20일 취임 후 많은 첫 행정명령 중 하나로 미국으로 들어오는 모든 제품에 대해 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하는 데 필요한 모든 문서에 서명할 것"이라고 밝혔다. "이 관세는 마약, 특히 펜타닐과 모든 불법 외국인들이 우리 나라에 대한 이 침략을 중단할 때까지 유효할 것"이라고 했다.다음은 트럼프 당선인이 게재한 글 원문과 번역본.I have had many talks with China about the massive amounts of drugs, in particular Fentanyl, being sent into the United States – But to no avail. Representatives of China told me that they would institute their maximum penalty, that of death, for any drug dealers caught doing this but, unfortunately, they never followed through, and drugs are pouring into our Country, mostly through Mexico, at levels never seen before. Until such time as they stop, we will be charging China an additional 10% Tariff, above any additional Tariffs, on all of their many products coming into the United States of America. Thank you for your attention to this matter.나는 중국과 미국으로 유입되는 막대한 양의 마약, 특히 펜타닐에 대해 여러 차례 대화를 나눴습니다 - 하지만 소용이 없었습니다. 중국 대표들은 이러한 행위로 적발된 마약 딜러들에게 사형이라는 최고 형량을 부과할 것이라고 말했지만, 안타깝게도 그들은 결코 이행하지 않았고, 이전에 볼 수 없었던 수준으로 마약이 주로 멕시코를 통해 우리나라로 쏟아져 들어오고 있습니다. 그들이 이를 중단할 때까지, 우리는 중국의 모든 제품에 대해 기존 관세에 추가로 10%의 관세를 더 부과할 것입니다. 이 문제에 주의를 기울여 주셔서 감사합니다.As everyone is aware, thousands of people are pouring through Mexico and Canada, bringing Crime and Drugs at levels never seen before. Right now a Caravan coming from Mexico, composed of thousands of people, seems to be unstoppable in its quest to come through our currently Open Border. On January 20th, as one of my many first Executive Orders, I will sign all necessary documents to charge Mexico and Canada a 25% Tariff on ALL products coming into the United States, and its ridiculous Open Borders. This Tariff will remain in effect until such time as Drugs, in particular Fentanyl, and all Illegal Aliens stop this Invasion of our Country! Both Mexico and Canada have the absolute right and power to easily solve this long simmering problem. We hereby demand that they use this power, and until such time that they do, it is time for them to pay a very big price!모든 사람들이 알고 있듯이, 수천 명의 사람들이 멕시코와 캐나다를 통해 유입되고 있으며, 이전에 볼 수 없었던 수준의 범죄와 마약을 가져오고 있습니다. 현재 멕시코에서 오는 수천 명으로 구성된 카라반이 우리의 현재 개방된 국경을 통과하려는 노력에서 멈출 수 없는 것처럼 보입니다. 1월 20일, 제가 취임 후 많은 첫 행정명령 중 하나로, 미국으로 들어오는 모든 제품에 대해 멕시코와 캐나다에 25%의 관세를 부과하는 데 필요한 모든 문서에 서명할 것입니다. 이는 터무니없이 개방된 국경에도 적용됩니다. 이 관세는 마약, 특히 펜타닐과 모든 불법 외국인들이 우리나라에 대한 이 침략을 중단할 때까지 유효할 것입니다! 멕시코와 캐나다 모두 이 오랫동안 끓어오른 문제를 쉽게 해결할 절대적인 권리와 힘을 가지고 있습니다. 우리는 이들이 이 힘을 사용할 것을 요구하며, 그렇게 할 때까지 그들이 매우 큰 대가를 치를 때가 왔습니다!워싱턴=이상은 특파원 selee@hankyung.com