민희진 어도어 전 대표가 사내이사 사임 발표 후 SNS에 '퇴사짤'을 올렸다. /사진=한경DB, SNS 캡처

민희진 어도어 전 대표가 사내이사직을 사임을 발표한 뒤 뉴진스와 어도어의 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 '언팔로우' 했다. 아울러 '퇴사 짤'과 'Free'라는 곡을 공유하며 현재의 심경을 대변했다.민 전 대표는 20일 뉴진스와 어도어의 공식 계정을 '언팔로우'하며 하이브와의 결별을 공식화한 데 이어 SNS까지 정리했다.현재의 기분을 표현한 듯 데니스 윌리엄스(Deniece Williams)의 '프리(Free)'라는 곡을 공유했다. '난 자유롭고 싶다(I want to be free free free)', '나답게 살겠다(I just got to be me)' 등의 가사가 담긴 곡이다.아울러 밝은 표정으로 '퇴사'라고 적힌 종이를 들고 있는 토끼 캐릭터 그림도 게재해 눈길을 끌었다.이날 민 전 대표는 "어도어 사내이사에서 사임한다. 또한 하이브와 체결한 주주간 계약을 해지하고, 하이브에 주주간 계약 위반사항에 대한 법적인 책임을 물으려 한다"고 밝혔다.그는 "지난 4월 하이브의 불법 감사로 시작된 7개월여 넘게 지속되어온 지옥 같은 하이브와의 분쟁 속에서도 저는 지금까지 주주간 계약을 지키고 어도어를 4월 이전과 같이 제자리로 돌려놓기 위해 제가 할 수 있는 모든 노력을 다해왔다. 그러나 하이브는 지금까지도 잘못을 인정하지 않고 있고 변할 기미도 전혀 없기에 더 이상의 노력은 시간 낭비라는 판단으로 결단을 하게 됐다"고 사임 이유를 전했다.그러면서 "하이브는 반성은 커녕 터무니없는 허위 사실을 꾸며내어 부끄러운 불법 감사를 대중에 전시하기까지 하는 전무후무한 어리석은 짓을 감행했다. 소수주주이자 대표이사인 내게 '경영권 찬탈'이라는 해괴한 프레임을 씌우고 마녀사냥을 하며 대기업이라고는 믿기 어려운 무지하고 비상식적인 공격을 해댔다"고 주장했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com