/사진=김예랑 기자

새로운 '캡틴 아메리카' 안소니 마키가 영화 개봉을 앞둔 소감을 전했다.월트 디즈니 코리아는 20일(현지시간) 싱가포르 마리나 베이 샌즈 샌즈 엑스포 & 컨벤션 센터에서 '디즈니 콘텐츠 쇼케이스 APAC 2024'를 열었다. 안소니 마키는 이번 행사에 참여해 단독 Q&A 세션을 가졌다.이날 안소니 마키는 '캡틴 아메리카'가 된 소감에 대해 "너무나 기쁘다"며 "MCU에 10년 동안 참여했다. 샘 윌슨(극 중 이름)이 팔콘에서 캡틴 아메리카까지 된다는 것에 대해 유니크한 것 같다. 이런 MCU 속 캐릭터는 없었던 것 같다"고 말했다.이어 "내가 캡틴 아메리카가 된다는 건 마블이 말해준 건 아니었다. 친구들의 풍문으로부터 알게됐다"며 "크리스 에반스(첫 캡틴 아메리카) 집에서 풋볼을 보고 있었는데 '대본을 봤냐'고 하더라. 지하에서 '엔드게임' 대본 마지막 두 장을 보여줬다. 서로 부둥켜안고 방방 뛰었다. 그렇게 알게 된 것"이라고 회상했다.'캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드(Captain America: Brave New World)에서 안소니 마키는 새로운 캡틴 아메리카 '샘 윌슨'으로 돌아왔다. 샘 윌슨이 대통령이 된 새디우스 로스와 재회 후, 국제적인 사건의 중심에 서게 된 샘이 전 세계를 붉게 장악하려는 사악한 음모 뒤에 숨겨진 존재와 이유를 파헤쳐 나가는 액션 블록버스터로 2025년 2월 국내 개봉 예정이다.안소니 마키는 '캡틴 아메리카: 윈터 솔져'에 처음 등장한 이후, 첫 캡틴 아메리카 스티브 로저스의 든든한 동료이자 또 다른 히어로 ‘팔콘’ 역으로 활약해왔다. 그런 그가 새로운 캡틴 아메리카로 분하며 지금껏과는 다른 존재감을 선사할 예정이다.마키는 영화에서 TV로 또다시 영화로 돌아온 소감에 대해 "TV 연기와 영화 연기가 다르다. 영화는 굉장히 편하게 촬영했는데 시리즈는 6~7개월 전부터 촬영해서 시간이 많이 든다. 영화는 좀 더 편안하게 연기할 수 있다"고 귀띔했다.샘 윌슨 캐릭터에 대해 "샘은 조언해주는 사람이었다. 퇴역 군인에게 카운슬링을 하다가 스티브(크리스 에반스)를 만나게 되며 그의 팀이 됐다. 점차 '어벤져스'가 되어 갔다. 샘이란 캐릭터의 여정이 간단하다. 카운슬러면서도 커뮤니티의 리더가 된다. 스케일이 훨씬 커진 느낌"이라고 설명했다.그는 "팔콘으로 캐스팅됐을 때 만화책 수십권을 사서 다 읽었다. 정말 재미있는 영화다. 마블 영화는 다양한 장르다. 판타지, 우주, 너구리 나오는 곳도 있고, '캡틴 아메리카'는 현실 세상을 기반으로 하고 있다. '닥터 스트레인지'가 이야기하는 건 완전 다른 것"이라며 "이 시리즈는 오리지널과 비슷하다. 스파이, 스릴러물 느낌이다. 실제적인 청중들이 스토리에 몰입할 수 있을 것"이라고 귀띔했다.새로운 '캡틴 아메리카'에 대해 "제가 많은 사람을 물리친다. 걷어찬다. 기대해 달라. 제 새로운 수트. 와칸다에 가서 사람들을 만났다. 웰컴 파티도 열어주고 훌륭했다. 새 수트를 입고 더 세게 빠르게 할 수 있다. 훨씬 민첩해졌다. 제 스킬은 훨씬 업그레이드됐다"고 말했다.마블 스튜디오는 '캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드' 외에도 내년 7월 국내 개봉을 앞둔 '판타스틱 4: 새로운 출발(The Fantastic Four: First Steps)', 내년 4월 개봉 예정인 '썬더볼츠' 등의 프리뷰 영상을 공개해 기대감을 자아냈다.한편 '디즈니 콘텐츠 쇼케이스 2024'는 오는 21일까지 전 세계 디즈니 크리에이티브 스튜디오의 2025년과 그 이후 개봉작 및 스트리밍 예정작을 소개한다. 한국, 싱가포르, 일본, 중국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남, 호주 등 아태지역 12개국에서 전 세계 500여 명 이상의 취재진 및 파트너들이 참석했다.싱가포르=김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com