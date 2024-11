폭발적 창법의 초록마녀와 글린다…라이브 콘서트 같은 영화 '위키드'

영화 '위키드', 한국서 최초로 개봉

브로드웨이 인기 뮤지컬을 실사화한 영화 ‘위키드’(2024)가 20일 한국에서 세계 최초로 베일을 벗었다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 7시 기준 '위키드'의 예매율은 39.4%, 예매 관객 수는 13만8000여 명. 위키드는 1900년 출간된 소설 <오즈의 마법사>의 세계관을 확장한 프리퀄 소설이다. 이를 토대로 2003년 만들어진 뮤지컬 위키드는 브로드웨이를 시작으로 세계적인 인기를 모았다. 모든 면이 다른 두 마녀 글린다와 엘파바의 우정을 중심으로 전개된다.영화는 뮤지컬 1막을 160분이라는 긴 러닝타임에 담았다. 긴 시간을 들인만큼 원작의 면면을 충분히, 또 충실히 고증했고 뮤지컬에 담을 수 없었던 여러 캐릭터 설정과 비하인드 스토리를 더해 서사를 보완했다. 이로인해 뮤지컬의 성근 스토리는 매끄러워졌지만, 다소 지루하게 느껴질 수 있는 지점이다.그럼에도 생생한 음악과 화려한 비주얼이 지루할 틈을 앗아간다. 특히 배우들의 열창은 전체에서 70% 가량을 차지하는 뮤지컬 장면에서 빛을 발한다. 두 여주인공 '글린다'(아리아나 그란데)와 '엘파바'(신시아 에리보)를 비롯한 배우들은 노래 장면을 촬영 현장에서 라이브로 소화했다고 전해진다. 이로인해 영화가 아닌 마치 라이브 콘서트를 듣는 듯한 생동감을 자아낸다.에리보는 뮤지컬 배우 출신인만큼 폭 넓은 성량과 가창력은 물론, 깊이있는 감정 표현에서 두각을 보였다. 그가 분한 엘파바는 초록색 피부를 갖고 태어나 아빠에게 조차 사랑받지 못했지만, 빼어난 마법 능력을 지닌 인물. 에리보는 그런 엘파바의 복잡다단한 내면을 '마법사와 나'(The Wizard And I), '그 소녀는 내가 아냐'(I'm Not That Girl) 등의 솔로 넘버를 통해 입체적으로 담아냈다. 엔딩의 '중력을 거슬러'(Defying Gravity)에서는 폭발적인 고음과 가창력의 보여준다.팝스타 그란데의 변신은 그야말로 놀라웠다. 그는 앞서 인터뷰를 통해 "글린다 역을 위해 창법을 오페라 방식으로 바꿨다"고 언급한 바 있다. 그 덕분에 빈번히 등장하는 신시아와의 듀엣 장면에서도 그는 크게 뒤지지 않았다. 글린다의 사랑스러움이 극대화되는 넘버 '파퓰러'(Popular) 에서는 특유의 감미로운 음색과 발레 안무, 화려한 의상과 세트 디자인까지 결집해 영화의 시그니처 장면을 완성했다.다수의 출연진들이 함께 등장하는 앙상블 신은 영화화의 효과가 가장 크게 드러났다. 넓고 다채로운 카메라 앵글, 컴퓨터 그래픽(CG), 특수효과 등 영화적 기술을 통해 뮤지컬 무대의 물리적 제약을 뛰어넘었다. 엘파바와 글린다가 '에메랄드 시티'를 방문하는 장면이 대표적이다. 경쾌하고 빠른 템포의 넘버 '단 하루'(One Short Day)에 맞춰 에메랄드 시티의 신비로운 도시 전경, 웅장한 건축물과 춤추는 군중들의 모습이 빠르게 전환된다. 눈을 뗄 수 없는 화려한 안무와 폭발하는 다채로운 의상, 보는 재미를 극대화한다.이번 영화의 가장 큰 특징은 클라이맥스와 함께 끝난다는 점이다. 뮤지컬 1막 엔딩의 '중력을 거슬러'(Defying Gravity)를 부르는 신이다. 이 장면에서 엘파바는 오즈의 마법사를 거부하고 자신만의 길을 걷기로 결심한다. "모두가 날아오를 자유가 있다"는 가사를 읊으며 빗자루를 타고 날아오르는 이 신은 음악, 무대, 스토리 등 작품의 모든 요소가 응축된 하이라이트다.뮤지컬 무대에서는 리프트를 이용해 날아오르는 효과를 냈다면 영화에서는 음악, 사운드, 비주얼, 연출 등 모든 요소를 동원해 정점을 찍는다. 엘파바가 빗자루를 타고 힘차게 하늘을 오르내리는 장면에서는 카메라 앵글을 엘파바의 시선에 맞춰 관객도 함께 공중을 부양하는 듯한 느낌을 준다. 신시아 에리보의 폭발적인 고음과 압도적인 연출함께 파트2를 예고하며 끝난다. 파트2는 내년 하반기 개봉한다.영화는 이와함께 한국판 뮤지컬의 대사와 배역 등을 차용했다. 현지 뮤지컬팬들을 겨낭하겠다는 취지로 풀이된다. 국내 뮤지컬계에서 위키드 주역으로 유명한 뮤지컬 가수 정선아와 박혜나를 각각 글린다, 엘파바 역 더빙으로 캐스팅했고, 주요 대사와 멘트 등을 한국어 뮤지컬 각본으로 처리했다.최다은 기자 max@hankyung.com