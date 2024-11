“위대한 제품 만드려면 실패를 맛 본 사람들과 어울리세요”

거친 파도 헤치는 추장 모아나의 근육과 머리칼 만든 '금손' 한국인

“내가 갈 길을 알아. 나는 모아나!(I know the way. I am Moana!)”월트디즈니 애니메이션 스튜디오(이하 디즈니)가 애니메이션 ‘명가(名家)’로 불리는 ...