AI 드론 기업 니어스랩이 세계 최고 IT 박람회인 소비자가전전시회(CES)의 최고혁신상(Best of Innovation)을 받았다고 15일 밝혔다.



이번 수상한 제품은 ‘드론 스테이션’(Station for Drone First Responder)이다. 자율 비행 드론을 완전 무인화로 운용할 수 있는 차세대 드론 솔루션이다.



CES 최고 혁신상은 CES 주최사인 미국소비자기술협회(CTA)가 전 세계 혁신 제품을 대상으로 기술, 디자인, 혁신성을 평가하고 전 분야에 걸쳐 가장 높은 점수를 받은 제품에 수여한다.



이번에 수상한 제품은 무인화 및 경찰 관제 시스템과의 연동이 핵심이다. 스테이션을 통한 무인화뿐 아니라 비행 허가를 획득하는 기능까지 포함되어 있어 일상적인 순찰뿐 아니라 긴급 사건 발생 시 신속하게 출동할 수 있다. 이를 통해 현장에서 즉각적으로 수집한 데이터를 실시간으로 지휘 본부에 전달해 현장 상황 대응력을 강화한다.



니어스랩 스테이션은 드론이 임무 후 복귀하면 자동으로 배터리를 교체 및 충전할 수 있고, 냉각기능이 있어 비행으로 과열된 기체 온도를 낮춰준다. 방진·방수 기능도 갖춰 악천후 속에서도 안정적인 임무 수행을 지원한다.



최재혁 니어스랩 대표는 “기술에만 집중하기보다 공공안전 산업에 어떠한 가치를 더할 수 있을지 고민하다 보니 드론 스테이션을 개발할 수 있었다"라며 "니어스랩의 노력이 CES 최고 혁신상으로서 인정받은 것 같아 의미가 깊다"고 말했다.



