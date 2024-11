그룹 방탄소년단 진 /사진=빅히트뮤직 제공

◆ 다음은 방탕소년단 진 일문일답 전문

"제 취향을 담은 솔로 앨범 '해피(Happy)'를 듣고 행복해지시면 좋겠어요"그룹 방탄소년단 진이 15일 오후 2시 첫 솔로 앨범 '해피'를 전 세계 동시 발매한다.'해피'는 그에게 중요한 '행복'을 찾아가는 여정을 다룬다. 진은 신보를 통해 행복의 요소인 사랑, 설렘, 용기 같은 감정을 솔직하게 표현하고, 긍정의 에너지를 전하는 '햇살같은 존재(A Ray of Sunshine)'를 자처한다. 그는 듣는 이들이 행복하길 바라는 마음을 음악에 솔직히 녹였다.'해피'에는 타이틀곡 '러닝 와일드(Running Wild)'를 비롯해 '아윌 비 데어(I'll Be There)', '어나더 레벨(Another Level)', '네게 닿을 때까지', '하트 온 더 윈도우(Heart on the Window, with 웬디)', '그리움에'까지 총 6곡이 수록됐다. 밴드 사운드를 기반으로 한 다채로운 장르의 음악 속에 보컬리스트 진의 매력을 엿볼 수 있다. 특히 진은 팬송 '그리움에'를 직접 작사하는 등 전반적인 앨범 제작에 참여했다.진은 첫 솔로 앨범 '해피' 발매를 앞두고 소속사 빅히트 뮤직을 통해 일문일답을 전했다.Q. 첫 솔로 앨범 '해피'를 발매하는 소감.Q. '해피'의 감상 포인트.Q. 타이틀곡 '러닝 와일드'를 처음 들었을 때 느낌.Q. 프로듀서로 참여한 영국의 전설적인 팝 밴드 테이크 댓(Take That)의 게리 발로우(Gary Barlow)와의 작업 비하인드.Q. 국내에서는 다소 생소한 로커빌리(Rockabilly) 장르인 '아윌 비 데어'를 만들 때 신경쓴 부분.Q. 팬송 '그리움에' 작사 비하인드.Q. 지금의 진을 '해피'하게 하는 것.Q. 마지막으로 전 세계 아미에게 하고 싶은 말.한편 진은 15일 오후 2시 30분 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에서 컴백 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통할 예정이다. 이어 16~17일 서울시 중구 장충체육관에서 팬 쇼케이스를 개최한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com