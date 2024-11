그룹 데이식스 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 데이식스(DAY6)가 오는 12월 고척스카이돔에 입성한다.JYP엔터테인먼트는 11일 오후 공식 SNS 채널에 포스터 이미지를 게재하고 '2024 데이식스 스페셜 콘서트 더 프레젠트(DAY6 Special Concert The Present)'를 서울 구로구에 위치한 고척스카이돔에서 개최한다고 공식 발표했다.올해로 데뷔 10년 차를 맞이한 데이식스가 'K팝 밴드 사상 최초'로 국내 최대 실내 공연장으로 손꼽히는 고척스카이돔에 입성해 절정의 인기에 방점을 찍는다.데이식스는 3년 간의 여백기를 지나 완전체로 선보인 작품 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'와 동명의 콘서트, 약 4년 8개월 만에 재개하는 월드투어 일환으로써 포문을 여는 공연 '포에버 영(FOREVER YOUNG)' 그리고 2024년의 마지막을 화려하게 장식할 스페셜 콘서트 '더 프레젠트'까지 완성도 높은 공연을 선사하고 팬 만족도를 채운다.특히 4월 3만4000여 관객의 서울 잠실실내체육관, 9월 총 4만여석의 인천 인스파이어 아레나 두 공연이 전석 매진을 기록하면서 12월 서울 고척스카이돔으로 이어지는 눈부신 성장세가 돋보인다.이번 공연은 데이식스가 연말 시즌마다 전개한 스페셜 단독 콘서트의 새 버전이다. 성진, 영케이(Young K), 원필, 도운은 2023년 12월 군 전역 후 완전체 첫 행보로 여백기를 기다려 준 팬들을 위해 크리스마스 스페셜 공연 '더 프레젠트 : 유 아 마이 데이(The Present : You are My Day)'를 개최하고 깊은 팬사랑을 전해왔다. 관객과 다시 만나 환하게 빛난 2024년을 뜻깊게 마무리할 전망이다.티켓 예매는 11월 19일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 팬클럽 마이데이(My Day) 4기를 대상으로 선예매가, 20일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.한편 데이식스는 세 번째 월드투어를 성황리 진행하고 활약세를 잇고 있다. 9월 인천을 포함해 쿠알라룸푸르, 발리, 수라바야, 자카르타 등 현재까지 진행된 공연이 모두 솔드아웃을 기록했고 추후 펼쳐질 방콕, 홍콩, 로스앤젤레스, 뉴욕 공연 역시 전 회차 전석 매진됐다.기세를 몰아 오는 22일(현지시간) 싱가포르, 11월 30일~12월 1일 방콕, 2025년 1월 18일 가오슝, 25일~26일 홍콩, 2월 12일~13일 오사카, 15일~16일 도쿄, 22일 마닐라, 4월 6일 시드니, 9일 멜버른, 12일 뉴질랜드 오클랜드, 16일~17일 로스앤젤레스, 19일 뉴욕에서 단독 공연을 펼치고 글로벌 팬들과 소중한 추억의 한 페이지를 채운다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com