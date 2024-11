농심, 뉴욕한국문화원과 손잡고 '한강 신라면' 체험 행사

뉴욕한국문화원 청사 1층에서 한강을 주제로 한 미디어월 배경으로 현지 소비자들이 신라면을 먹고 있다. / 사진=농심 제공

농심 신라면 푸드트럭에서 신라면을 즐기는 미국 현지 소비자들. / 사진=농심 제공

미국 뉴욕 한복판에서 한강 풍경을 즐기며 라면을 먹을 수 있는 자리가 마련됐다. K컬처가 ‘힙’한 감성으로 자리 잡으면서 뉴요커들이 한국 라면을 먹으러 줄을 서는 풍경이 연출됐다.농심은 문화체육관광부 산하 뉴욕한국문화원과 협업해 8일부터 10일까지 ‘Han River in NYC with SHIN RAMYUN’ 행사를 진행한다. 이 행사는 지난해부터 뉴욕한국문화원이 진행해 온 ‘It’s time for K-Culture’ 캠페인의 일환으로, 올해는 농심과 함께 K푸드 위주로 기획됐다.뉴욕 한복판 맨해튼에 한강공원 분위기를 구현한 게 이번 행사의 포인트. 이곳에 위치한 뉴욕한국문화원 청사에서 MZ(밀레니얼+Z)세대 트렌드가 된 한강의 편의점 문화를 체험하고, 즉석조리기를 활용해 ‘한강 신라면’도 맛볼 수 있다. 대형 발광다이오드(LED) 스크린과 다양한 특수효과를 활용해 실제 한강공원에서 신라면을 즐기는 듯한 이색 체험을 제공한다.이에 앞서 농심은 지난달 31일과 이달 1일 이틀간 워싱턴스퀘어파크·뉴욕대학교·타임스퀘어 등 뉴욕 주요 명소를 푸드트럭이 누비며 신라면을 홍보했는데 많은 뉴요커들이 몰렸다.김천수 뉴욕한국문화원장은 “한국 드라마나 영화에 빠지지 않고 등장하는 한강은 K컬처 팬들에게 성지와도 같은 곳”이라며 “트렌드에 민감한 뉴욕 MZ세대가 한국에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 기대했다.농심 관계자도 “이번 협업을 통해 뉴욕 중심지에서 대한민국 대표 브랜드 신라면으로 미국 내 K푸드와 K컬처 확산에 힘을 보태고, 신라면의 글로벌 브랜드 이미지를 더욱 강화해나갈 것”이라고 말했다.김봉구 한경닷컴 기자 kbk9@hankyung.com