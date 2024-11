3분기 영업이익 1351억원, 매출액 7193억원

누적 매출 2조원 돌파…누적 영업익도 '신기록'

크래프톤 배틀그라운드/사진=크래프톤 제공

크래프톤은 2024년 3분기 연결 기준 매출액 7193억원으로 전년 동기 대비 59.7% 증가하며 분기 사상 최대 매출을 기록했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 1351억원으로 71.4% 늘었다.크래프톤의 올해 3분기까지의 누적 매출은 2조 922억원으로, 창사 이후 처음으로 매출 2조원을 돌파했다. 누적 영업이익 또한 9670억원으로 신기록을 세웠다.크래프톤은 "3분기에도 배틀그라운드의 맵 업데이트, 신규 모드 도입, 다양한 컬래버레이션을 통해 글로벌 트래픽과 수익성이 더욱 향상됐다"고 설명했다PC·콘솔 부문에서는 7월 람보르기니 협업(콜라보레이션)이 단일 상품으로 최고 매출을 기록했으며, 9월 태이고 맵 업데이트와 신규 모드 ‘악몽에 굶주린 자들’의 추가로 동시 접속자 89만 명을 달성하며 무료화 이후 최고 트래픽을 경신했다. 모바일 부문은 신규 테마 모드와 효율적인 비즈니스 모델 운영을 통해 매출 성과를 지속해서 개선하고 있다.크래프톤은 ‘스케일업 더 크리에이티브(Scale-up the Creative)’ 전략 아래 인조이(inZOI), 다크앤다커 모바일(DARK AND DARKER MOBILE), 서브노티카 2(Subnautica 2), 프로젝트 아크(Project ARC), 딩컴 투게더(Dinkum Together) 등의 신작을 준비 중이다. 프로젝트 아크와 딩컴 투게더는 이번 달 지스타(G-Star)에서 처음 공개된다.신규 IP 발굴을 위해 3분기에는 개발사 지분 투자, 세컨드파티 퍼블리싱(2PP) 확보, 라이선스 계약 등 총 5건의 투자도 실시했다.대표적으로, 2024년 출시 이후 글로벌 인기를 얻은 팰월드(Palworld) IP의 모바일 라이선스를 확보했으며, PUBG 스튜디오에서 이를 기반으로 한 ‘팰월드 모바일’을 개발 중이다. 또한, ‘마리오+래비드(Mario Puls Rabbids)’ 시리즈 등 다양한 게임 제작 경험을 지닌 개발자들이 소속된 데이포나이트(Day4Night)와 협력해 새로운 프로젝트도 진행 중이다.크래프톤은 "인도 시장에서는 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)의 성공적인 신규 유저 확장과 현지화 콘텐츠로 트래픽이 지속 상승하고 있다"며 "BGMI는 힌두어 외에 추가 언어 확장과 대규모 이스포츠 대회 개최로 인도 유저들의 접근성을 높이고 있으며 이를 통해 현지 내 트래픽을 계속해서 확대 중"이라고 밝혔다.크래프톤은 현지 퍼블리싱 사업을 통해 인도 내 사업 포트폴리오를 강화하고 있으며, 데브시스터즈와 협력해 쿠키런의 인도 현지화 버전을 연내 출시할 계획이다.크래프톤은 올해 그동안 쌓아온 AI 기술을 실제 게임에 적용하는 데 주력하고 있다. 특히 인조이(inZOI)에 게임업계 최초로 3D 프린터 기술을 도입했다. 또한 소형 언어 모델(SLM) 기반 챗봇 기능과 모션 생성 기술을 통해 새로운 차원의 게임 경험을 제공할 계획이다.장기적으로는 유저와 상호작용할 수 있는 ‘CPC(Co-Playable Character)’를 개발해 게임 경험의 혁신을 추구하고자 한다. 크래프톤은 이 CPC 기술을 배틀그라운드와 인조이를 비롯한 다양한 게임에 확대 적용할 예정이다.배동근 크래프톤 최고재무책임자(CFO)는 이날 실적발표 컨퍼런스콜에서 “PUBG: 배틀그라운드 지식재산(IP)를 기반으로 한 다양한 서비스가 매출과 트래픽 등 모든 부문에서 두드러진 성장세를 보인다"며 "또한 꾸준한 투자와 연구를 통해 개발한 인공지능(AI) 기술이 구현 단계에 접어들어, 인조이를 비롯한 여러 서비스를 통해 본격적으로 선보일 준비가 되었다"고 밝혔다.유지희 한경닷컴 기자 keephee@hankyung.com