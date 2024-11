롯데하이마트가 김장과 수능 시즌에 맞춰 세일을 진행한다. /롯데하이마트 제공

롯데하이마트가 김장과 수능 시즌에 맞춰 수요가 높은 품목을 중심으로 11월 하이라이트 세일을 진행한다. 전국 320여개 매장과 온라인 쇼핑몰에서 11월 한 달간 김치냉장고·믹서기 등 김장 가전, 수험생 졸업 선물로 인기 높은 노트북·헤드셋 등 IT 가전을 특별 할인가에 판매한다.대표 할인 품목은 김치냉장고다. 김치냉장고는 김치뿐만 아니라 과일, 채소, 쌀 등 각종 식품을 보관하는 다목적 기능이 강해졌지만 여전히 김장 시즌인 11월에 수요가 가장 높다. 롯데하이마트에 따르면 최근 3년간 김치냉장고의 11월 매출 비중이 연중 20%로 다른 달 매출 비중(5~10%)에 비해 높다. 올해 10월 김치냉장고 매출은 전년동기대비 약 20% 증가했다. 본격적인 김장철이 되면 김치냉장고에 대한 수요가 더 높아질 전망이다.롯데하이마트는 ‘비스포크 4도어’, LG전자 ‘오브제컬렉션 4도어’, 위니아 ‘딤채 뚜껑형’ 등 다양한 브랜드의 김치냉장고 행사상품을 최대 10% 할인 판매한다. 소용량 김치냉장고도 특가에 내놨다. 풀무원 ‘148L 김치냉장고’는 매장에서 65만원, 하이얼 ‘150L 김치냉장고’는 매장과 온라인쇼핑몰에서 49만9000원에 판매한다.지난 9월 출시한 롯데하이마트 자체브랜드(PB) ‘하이메이드’ 150L 김치냉장고는 59만9000원에 선보인다. 60L 용량의 김치통 6개를 증정해 다른 소용량 김치냉장고 대비 넉넉한 양의 김치를 보관할 수 있다. 5년 무상 사후서비스(A/S)를 제공해 고장 걱정 없이 사용할 수 있도록 했다.수능 이후 졸업 선물 수요가 늘 것을 고려해 노트북, 헤드셋, 키보드 등 IT 가전도 최대 25% 할인 판매한다. 특히 노트북은 ‘MS 오피스 2024’를 포함한 특별 가격으로 제공한다. 인텔 코어 울트라5 프로세스를 탑재한 삼성전자 ‘갤럭시북2 Pro Special Edition’을 154만9000원에, 마이크로소프트 ‘서피스 랩탑 7’도 134만9000원에 판매한다.특히 롯데하이마트에서 단독으로 판매하는 펄사(Pulsar)의 ‘X2H’, ‘Xlite’ 게이밍 마우스 행사 상품은 3만9900원에 선보인다.문병철 롯데하이마트 온·오프 통합상품본부장은 “11월에 고객들의 수요가 높을 것으로 예상되는 김치냉장고, IT 가전 중심으로 하이라이트 세일을 진행한다”며 “다양한 브랜드의 김치냉장고 행사 상품을 선보이고, 수험생 대상 IT 가전 할인 행사도 열 것”이라고 말했다.라현진 기자 raraland@hankyung.com