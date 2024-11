비전 AI 올인원 솔루션 기업 슈퍼브에이아이가 글로벌 IT 총판 비즈니스 회사인 TD 시넥스와 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다.



TD 시넥스는 글로벌 IT 유통업체로 클라우드·사이버보안·빅데이터·애널리틱스·AI·IoT·모빌리티 등 분야를 주력으로 삼고 있다. 세계 100여 개국의 15만 곳 이상의 고객에게 제품과 서비스를 제공하고 있다.



양사는 TD 시넥스의 기술 지원, 교육, 컨설팅 서비스를 활용해 슈퍼브 플랫폼의 접근성을 더욱 강화한다. 다양한 산업 분야에서의 비전 AI 적용을 가속할 예정이다.



슈퍼브에이아이는 TD 시넥스의 광범위한 글로벌 유통망을 활용해 자사의 주력 제품인 '슈퍼브 플랫폼'의 글로벌 시장 공략을 가속할 예정이다. TD 시넥스가 미국 내에서 유통하고 있는 다양한 IT 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 솔루션 등과의 협업을 통해 맞춤형 비전 AI 개발을 원하는 고객의 수요를 충족시킨다는 목표다.



이를 위해 리셀러, 시스템 통합업체, 관리 서비스 제공업체 등 TD 시넥스의 폭넓은 파트너 네트워크와 긴밀한 협력 관계를 구축해 시너지를 극대화할 계획이다.



슈퍼브 플랫폼은 AI 개발 전체 사이클을 아우르는 SaaS 기반의 고성능 AI 구축 플랫폼이다. 하나의 플랫폼 내에서 데이터 선별 및 분석부터 알고리즘 학습, AI 모델 제작 및 배포까지 비전 AI 모델 제작을 위한 전 과정을 진행할 수 있어 보다 신속하게 AI 모델을 개발하고 관리할 수 있다. AI 전문가가 아니어도 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 GUI가 구성돼 있기 때문에 기획 검증부터 서비스 도입까지 고객의 니즈에 맞춰 다양하게 활용 가능하다.



슈퍼브에이아이의 북미 파트너십 부문 부대표 브라이언 킴은 "TD 시넥스의 세계적인 유통망을 활용해 슈퍼브 플랫폼을 효율적으로 고객들에게 제공하고, 동시에 높은 수준의 기술 서비스를 지원할 수 있게 됐다"고 밝혔다.



김주완 기자 kjwan@hankyung.com