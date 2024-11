사진=연합뉴스

그룹 샤이니 민호가 데뷔 후 첫 정규앨범에서 소속사 후배인 에스파 닝닝, 라이즈 소희와 합을 맞춘 것에 만족감을 표했다.샤이니 민호는 4일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 첫 정규앨범 '콜 백(CALL BACK)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다. 행사 진행은 동방신기 최강창민이 맡았다.최강창민은 민호의 이번 자리에 함께하기 위해 전날 입국했다고 밝혔다.민호는 "정말 고맙다. 떨리는데 옆에 있어 주니 든든하다. 나를 위해 일본 투어 준비 중인데 멀리서 달려와 줘서 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"고 고마운 마음을 전했다. 이에 최강창민은 "민호 씨의 첫 정규앨범 발매인데 제가 조금이나마 거들 수 있었으면 하는 마음으로 왔다"고 화답했다.민호의 컴백은 지난 2022년 12월 첫 번째 미니앨범 '체이스(CHASE)' 이후 약 2년 만이다. 특히 정규앨범을 발매하는 건 데뷔 16년 만에 처음이다.민호는 "1년 11개월, 약 2년 만에 앨범을 내게 됐다. 무작정 달리면서 오늘 이날까지 오게 됐는데, 막상 이 자리에 서고 공개 시간이 임박해 오니까 긴장도 되고 설레기도 한다. 좋은 떨림이 다가오고 있다"고 소감을 밝혔다.'콜 백'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 민호가 처음 시도하는 아프로비트 장르의 곡 '어펙션(Affection)', 강렬한 분위기의 '썸띵 어바웃 유(Something About U)', 섬세하고 세련된 보컬이 돋보이는 '슬로우 다운(Slow Down)', '라운드 킥(Round Kick)', 짙은 이별 감성을 녹인 '우드 유 마인드(Would You Mind)', '캠 앤 레프트 미(Came And Left Me)', '아이 돈트 미스 유(I Don't Miss You)' 등 각기 다른 매력의 총 10곡이 수록됐다.앨범에 관해 민호는 "좋아하는 스타일부터 새로 시도하는 장르, 잘 할 수 있는 것들을 담은 다채로운 앨범이다. 타이틀곡을 포함한 다른 곡들도 좋으니 꼭 1번 트랙부터 10번까지 쭉 들으시길 추천해 드린다"고 당부했다.특히 수록곡 중에는 후배인 에스파 닝닝, 라이즈 소희와 각각 호흡한 '비커즈 오브 유(Because Of You, Feat. 닝닝 of aespa)', '파이어웍스(FIREWORKS, Feat. 소희 of RIIZE)'도 있어 기대를 모은다.민호는 '파이어웍스'를 설명하며 "데모를 듣자마자 라이즈 소희 씨가 해줬으면 좋겠다고 생각했다. 청량한 보컬과 잘 맞겠다고 생각했는데, 흔쾌히 부탁을 들어줘서 고맙다. 보컬 합이 나와 잘 맞게 나와서 후렴도 잘 만들어진 것 같다. 브릿지의 포인트를 잘 살려준 것 같아서 고맙게 생각한다"고 말했다.닝닝과 함께한 '비커즈 오브 유'를 언급하면서는 "후배분들에게 부탁할 때는 더 공손하게 예의를 갖춰 부탁하게 된다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "닝닝 양도 흔쾌히 허락해 줘서 합이 잘 맞게 나왔다. 보컬 밸런스가 좋게 나왔다. 이번 앨범의 수록곡도 기대해 달라"고 부탁했다.샤이니 민호의 정규 1집 '콜 백'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com