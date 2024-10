/사진=유튜브 채널 화성인 릴도지 영상 캡처

/사진=유튜브 채널 화성인 릴도지 영상 캡처

/사진=유튜브 채널 화성인 릴도지 영상 캡처

그룹 블랙핑크 멤버 로제(본명 박채영)와 미국 유명 팝스타 브루노 마스가 부른 '아파트'(APT)가 세계적인 주목받고 있는 가운데 '아파트' 뮤직비디오를 패러디해 북한 김정은 국무위원장과 김여정 노동당 부부장이 부르는 것처럼 합성·개사한 영상이 주목받고 있다.31일 유튜브 채널 '화성인 릴도지'에 게재된 'APT, KP' 영상은 '아파트'의 도입부인 "채영이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트"를 북한의 간판 아나운서인 리춘희가 "어버이가 좋아하는 도발 계획, 도발 계획, 개수작"이라고 개사한 가사를 말하는 것으로 시작한다.이어 '아파트'는 '로케트'로 개사했을 뿐 아니라 북한의 미사일 발사와 러시아의 북한군 파병 등을 풍자했다.특히 영어 가사를 발음이 비슷한 한국어 가사로 배치해 이질감을 덜어냈다는 점에서 입소문을 탔고, 공개 14시간 만에 조회수 60만회에 육박할 만큼 높은 관심을 받고 있다. 'Kissy face, kissy face. Sent to your phone but'은 '기습배치, 기습배치, 선두에 포격'으로 개사하는 방식이다. 'Hold on, hold on. I'm on my way'는 '혼돈, 혼돈, 난 온누리에'로 개사했다.로제의 목소리 대신 김여정의 목소리를 입히고, 브루노 마스가 부르는 대목은 김정은이 등장했다.화성인 릴도지 채널은 음악 콘텐츠 전문으로, 이전부터 김여정과 김정은의 모습을 패러디한 콘텐츠를 선보여왔다. 또한 '북미더머니'라는 콘텐츠를 통해 Mnet '쇼미더머니' 시리즈를 패러디한 정치 풍자 영상을 게재하기도 했다.지난 7월에는 뉴진스의 '슈퍼내추럴'을 패러디한 '북진스 슈퍼내출혈' 영상을 게재했는데, 김일성부터 김정일과 김정은, 김여정까지 내려오는 북한의 세습된 지도자 일가와 리춘희 아나운서가 등장해 북한의 오물풍선 투척을 풍자하는 노래를 불러 눈길을 끌었다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com