금호리조트, 로컬 매력 담은 ‘금호리조트 트립가이드’ 발행

금호리조트는 전국 5개 지역 관광 정보를 담은 금호리조트 트립가이드를 발행했다.가이드는 금호리조트가 위치한 화순·통영·설악·제주·아산 등 금호리조트가 위치한 지역을 중심으로, 주요 관광단지와 체험 프로그램을 소개한다.금호리조트는 지역 문화관광재단과의 상생·협력을 바탕으로, 리조트 투숙객과 여행객들에게 풍성한 여행 경험을 제공하고 로컬의 고유한 매력을 알리겠다는 입장이다.리조트는 화순스파리조트 편을 시작으로 통영마리나리조트·설악리조트(11월), 제주리조트·아산스파비스&스파포레(12월) 편을 공개할 예정이다.첫 편으로 공개된 화순스파리조트 트립가이드에서는 '힐링 BEST' '핫플 BEST' '키즈체험 BEST' 등 세 가지 주제에 따라 화순의 주요 관광지를 소개했다. 화순군문화관광재단과 연계한 이벤트를 진행한다.화순스파리조트 편 공개를 기념해 SNS 이벤트도 진행한다. 금호리조트 인스타그램에서 화순을 여행하며 경험했던 순간을 공유하거나 가고 싶은 화순 여행지를 댓글로 달면 추첨을 통해 객실 이용권 등 다양한 상품을 증정한다.투숙객이 참여할 수 있는 이벤트도 있다. 11월 2일부터 열리는 제25회 화순운주 문화축제 ‘싸목싸목 운주마실’ 참여 인증샷을 남기면 핸드타올 및 담요를 증정한다. 축제 현장에서는 화순군문화관광재단, 금호리조트 인스타그램 팔로우 이벤트도 진행한다.김성일 금호리조트 대표는 "지역관광 활성화에 기여하는 선순환 구조를 구축하고자 지역 문화관광재단과 협력해 트립가이드를 제작했다. 앞으로도 지역의 관광자원과 금호리조트가 시너지를 낼 수 있는 마케팅 활동을 이어가 고객 경험을 확대해나가겠다"고 말했다.가이드는 금호리조트 홈페이지와 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.김은아 한경매거진 기자 una.kim@hankyung.com