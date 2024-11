[arte] 정대건의 소설처럼 영화읽기



영화 ‘팬텀 스레드’

영상 모듈 닫기

영화 '팬텀 스레드' 스틸컷 / 사진출처. 네이버영화

영화 '팬텀 스레드' 스틸컷 / 사진출처. 다음영화

폴 토마스 앤더슨 감독 / 사진출처. 다음영화

결혼식 입장곡을 무슨 곡으로 할지 고민했다. 자연스레 사랑에 관련된 영화들이 떠올랐다. 들을 때마다 매번 눈물짓게 만드는 <결혼 이야기>의 ‘Being alive’도 후보에 있었지만, 이 영화는 두 사람이 이혼하고 헤어지는 이야기이기에 선택지에서 탈락했다. 머릿속에서 무수한 영화 음악들을 재생시킨 끝에 딱 마음에 드는 곡을 찾았다. 바로 ‘House of Woodcock’, <팬텀 스레드>의 오프닝 시퀀스에 흐르는 음악이다.[팬텀 스레드 'House of Woodcock']레이놀즈 우드콕은 아주 까다로운 드레스 디자이너다. 낭만적인 음악과 함께 시작되는 영화의 오프닝 시퀀스는 그의 강박적이고 편집증적인 성격을 잘 보여준다. 레이놀즈는 정갈하게 면도를 하고 코털을 정리하고 매일의 루틴에서 한 치의 오차도 없이 하루를 시작한다. 우드콕 저택에 출근하는 봉제사들은 숙련된 군대처럼 움직이고, 레이놀즈는 그들의 이름을 한 명씩 부르며 인사를 나눈다. 그는 저택에서 누구보다도 그를 잘 아는 누나 시릴과 살고 있다.레이놀즈는 아침 식사 자리에서 먹을 때 소리를 내는 애인이 거슬린다. “조한나는 이제 내보낼 때가 됐다”라고 말하는 시릴의 대사를 통해 이런 일이 이미 여러 차례 반복됐음을 알 수 있다. 그에게는 드레스를 만드는 ‘일’이 무엇보다도 더 중요하다. 그 일에 조금이라도 방해가 된다면 그는 언제든 다시 혼자로 되돌아갈 것이며, 스스로 평생 독신으로 살 운명이라고 여긴다.머리를 식히러 교외의 작업실에 가던 길, 레이놀즈는 식당에서 일하고 있는 훤칠한 키의 웨이트리스 알마를 만나 데이트를 신청한다. 두 사람은 사랑에 빠지고 행복한 나날을 보낸다. 그러나 그런 시간도 잠시, 우드콕의 저택에 새롭게 들어온 알마는 자신의 의견을 쉽사리 굽히지 않으며 레이놀즈와 부딪히기 시작한다. 이 흐름대로라면 늘 그래왔던 대로 둘의 관계가 어떻게 흘러갈지는 자명하다. 일에 방해가 된다고 여기면 레이놀즈는 다시 혼자로 돌아갈 것이다.그러나 과로를 한 레이놀즈가 유약해진 몸으로 알마의 간호를 받는 일이 있고 난 뒤 알마는 두 사람 관계의 실마리를 찾는다. ‘독특한 묘책’으로 그에게 휴식을 선사하기로 한 것이다. 이 묘책 때문에 영화를 한없이 낭만적으로 보는 사람도 있을 것이고 기괴한 공포로 여기는 사람도 있을 것이다. 그러나 내게는 얼마나 괴팍한 사람이건 결국 알맞은 짝이 존재한다는 이야기가 위안을 준다.연출뿐만 아니라 각본과 촬영까지 도맡은 폴 토마스 앤더슨 감독은 이 이야기가 자신의 자전적 경험에서 비롯된 것이라 한다. 그가 아플 때 부인과의 관계의 역학이 변했고, 어쩐지 그녀가 그것을 즐기는 것 같더라는 것이다. 그가 영화를 통해 전하는 결혼 생활의 은유, 관계에 대한 통찰에 경의를 보낸다. ‘House of Woodcock’, 조니 그린우드의 꿈결 같은 음악을 들으며 늘 그 은유를 떠올릴 것이다.정대건 소설가·감독