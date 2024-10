피터 곽 아디다스 대표

국회 정무위 국감 소환

작년과 달리 통역 대동

피터 곽 대표가 지난 7월 아디다스 행사장에서 통역 없이 한국어로 말하고 있다. 출처=유튜브 '인터티비' 캡처

피터 곽 아디다스코리아 대표. /사진=김병언 기자

피터 곽 아디다스코리아 대표가 국회 국정감사에서 여야 의원들에게 질타를 받았다. 지난해 국감에서 한국말을 썼던 곽 대표가 이번엔 영어로 말하고 이를 전달해 줄 통역사를 대동하는가 하면, 주머니에 손을 넣고 의원들 질의에 답변하면서 태도가 도마 위에 오른 것이다.21일 열린 정무위 공정거래위원회 국감에서 곽 대표는 '가맹사업법 및 대리점법 위반 의혹'의 증인으로 출석했다. 아디다스 한국 지사는 지난 2022년 1월 가맹점주에게 계약 종료를 통보해 갑질 의혹이 제기됐다. 점주들은 일방적인 가맹계약 종료라고 주장하고 있다.곽 대표는 지난해에도 같은 건으로 국감에 출석했다. 당시 그는 한국말을 사용했다. 그러나 이번엔 영어 통역과 함께였다. 첫 질문에 나선 신장식 조국혁신당 의원의 발언이 통역되는 데는 1분이 걸렸다. 신 의원은 "이게 뭐하는 짓이야. 쇼야 쇼!"라며 분노했다. 그러면서 "작년에는 한국말 하던 분이 올해는 못 하나"라고 지적했다.윤한홍 정무위원장은 "증인(곽 대표)이 '여기 나오면 긴장해서 잘 못 알아듣는다' 했으니 받아들여야 한다"고 제지에 나섰지만, 여야 의원들은 받아들이기 어려운 분위기였다. 특히 질의를 하고 바로 답변을 받을 수 없을뿐더러 시간까지 지체된 탓이다.곽 대표는 영어로 "올해 통역을 쓰는 이유는 작년 국감에서 제대로 답변을 못 하고 하고 싶은 말을 제대로 못 했기 때문"이라며 "(어눌한) 한국어로 인해 (잘못 발언하면) 위증의 위험이 있다"며 양해를 구했다.그러나 분위기는 가라앉지 않았다. 강민국 국민의힘 의원이 "연세대 석사 학위 있죠? 그때도 통역 데리고 다녔나"라고 몰아붙이자, 곽 대표는 "국제대학원 석사다. 수업이 영어로 진행됐다"고 한국어로 답했다. 강 의원은 "거봐. 한국말 잘하시네"라면서 "그렇다면 제가 영어로 하겠다. The problem is your attitude(당신 태도가 문제)"라고 짚었다.이후 곽 대표는 한국어로 답하는 모습을 보였으나, 주머니에 손을 넣고 있다가 또 지적받았다. 유영하 국민의힘 의원은 "계속 주머니에 손을 넣고 있었는데 이처럼 건들거리는 증인은 본 적 없다"며 "캐나다(곽 대표 국적)와 한국의 문화 차이가 얼마나 있는지 모르겠지만 이해가 되지 않는다"고 비판했다.김정중 아디다스점주협의회장은 "곽 대표가 회사에서 중요한 행사를 모두 한국어로 파워포인트(PPT) 발표를 하곤 했다"며 "저희 회의에선 한 번도 영어를 쓴 적이 없는데 이런 모습 처음 본다"고 말했다.곽 대표는 지난 7월 아디다스가 손흥민 선수를 초청한 행사에서 직접 마이크를 잡고 통역 없이 의사소통한 바 있다. 당시 곽 대표는 손흥민에게 "첫 골, 데뷔에서 어떤 신발을 신었는지 아느냐"고 물었다. 손흥민이 "F5 신었던 것 같다"고 말하자 곽 대표는 "바로 이 모델이다"라며 상자에 담긴 신발을 보였다. 그러면서 "그래서 우리가 첫 골을 기념하기 위해서 생일선물로 이걸 찾았다"며 "의미 있는 선물이 되기를 바란다"고 전했다.신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com