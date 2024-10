글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 세계 정신건강의 날을 기념해 지난 11일부터 이틀간 서울 강남 코엑스 K-POP광장에서 ‘Together we grow(함께, 더 큰 성장을 이뤄요)’ 이벤트를 성황리에 마쳤다. 룰루레몬은 모두가 함께 모여 땀 흘려 운동하며, 소셜 커넥션의 힘을 체험할 수 있도록 트레이닝, 요가 및 마음챙김 세션 등 다양한 세션을 준비했다. 오전 트레이닝 및 요가 세션을 마친 참가자들이 단체 사진을 촬영하고 있다.참가자들이 룰루레몬 앰배서더의 움직임에 따라 다 같이 운동을 하고 있다. 한편, 룰루레몬의 'Together we grow' 캠페인은 서울에서 진행된 이벤트를 발판으로 아시아태평양 지역 주요 도시의 커뮤니티와 함께 다양한 단체 운동을 진행할 계획이다./ 룰루레몬 제공