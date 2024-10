국토부 평가에서 99% 정확도 기록

AI 화각 보정 기술 적용...자율주행에도 적용

LG유플러스 직원들이 '유플러스 스마트교차로' 시스템을 시험하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스는 인공지능(AI) 기술을 적용해 개발한 ‘유플러스 스마트교차로’가 국토교통부에서 최상급 평가를 받았다고 10일 발표했다.국토교통부가 진행한 평가는 한국건설기술연구원이 주관하는 지능형 교통체계(ITS) 시스템 내 스마트 교차로 시스템 분야 기본성능평가다. 이 평가는 ITS 장비나 서비스가 국토교통부 기준에 적합한지를 확인하려는 목적이다. 최상급 등급은 스마트 교차로의 정확도가 95% 이상 정확해야 획득 가능하다.LG유플러스는 이번 평가에서 정확도 99% 이상을 기록했다. 유플러스 스마트교차로는 차로와 방향별 교통량, 대기행렬, 진행 방향, 차종, 차량 속도 등 정보를 실시간 파악해 정부나 지방자치단체가 관리하는 관제센터에 전송한다. 도로에 설치된 폐쇄형(CC)TV가 도로 영상을 서버에 전송하면 해당 시스템이 이를 분석하는 방식이다. 정부는 이 정보를 교통 계획 수립에 쓸 수 있다.LG유플러스는 ITS 카메라용 화각 보정 기술을 탑재해 정확도를 높였다. 이 기술은 바람이나 진동에 의해 화각이 틀어지는 경우 AI가 이를 자동 감지해 보정하는 기술이다. LG유플러스는 자율주행 시범 사업 등 다른 ITS 관련 프로젝트에도 이 기술을 적용할 계획이다.ITS 관련 솔루션을 지속 확보해 이 시장을 계속 넓히겠다는 게 LG유플러스의 설명이다. 이 통신사는 지난해 ‘유플러스 차량검지기’와 ‘유플러스 돌발상황검지기’로도 ITS 관련 국토교통부 평가에서 최상급 평가를 받았다. 전영서 LG유플러스 기업서비스개발랩장은 “화각 보정 기술을 활용해 다른 스마트 교차로 시스템과 차별화했다”고 말했다.이주현 기자 deep@hankyung.com