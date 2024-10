美서 극찬 받고 있는 이민호…"K 드라마 속 전형성 탈피, 최고의 연기"

배우 이민호가 애플TV+ 시리즈 '파친코'를 통해 외신의 극찬을 받았다.최근 미국 대표 언론 포브스부터 AP 통신, USA 투데이, 대표 연예 매체 할리우드 리포터, 콜라이더, 코리아 타임즈 US, 보그 등 현지 유력 인기 매체들은 이민호와의 인터뷰를 통해 ‘파친코’ 시즌 2에 대한 관심을 드러냈다.포브스는 "그의 직관적인 연기는 고한수의 영혼 속 어두운 혼란과 권력을 키워나가고자 하는 고뇌 그리고 가질 수 없는 것에 대한 좌절을 아름답게 포착해냈다"고 평가했다. 이어 기존에 선보인 대표 출연작들을 토대로 "이민호가 최고의 연기를 선보인다"라고 덧붙였다.영화 매체인 콜라이더는 "이민호는 고한수를 통해 과거 K-드라마에서 보여준 전형적인 역할과는 완전히 다른 방향으로 나아갔지만 그 역할에 자연스럽게 녹아들었다"라고 조명했다.이민호는 외신들의 러브콜을 받으며 다양한 현지 매체들과 인터뷰를 진행하기도 했다. 패션 매체인 보그와는 ‘왓츠 인 마이 백(What's in My Bag)’ 코너를 통해 평소 들고 다니는 가방과 소지품들을 소개하는 등 편안하고 친근한 모습들을 선보였으며, 다른 매체들과는 작품에 임하는 각오 등을 밝히기도 했다.이민호는 동명의 뉴욕 타임스 베스트셀러 도서를 원작으로 한국 이민자 가족의 희망과 꿈에 대한 이야기를 섬세하고 따뜻하게 담아낸 애플TV+ 시리즈 ‘파친코’ 시즌 2에서 가난과 역경을 딛고 일어선 사업가 고한수 역을 맡아 극에 몰입감을 더해주고 있다.이민호는 캐릭터를 연기할 때 가장 중요하게 고려하는 점에 대해 "작품 속 인물들이 어떠한 결핍으로부터 출발하는지 먼저 고민한다"라고 설명했다.그러면서 "고한수는 지금까지 표현했던 캐릭터 중에서 결핍과 억눌림이 많은 인물이라 그걸 드러내는 감정의 폭이 깊고 넓을 수 밖에 없다고 생각한다"고 덧붙였다.이민호는 1930년대를 배경으로 시작해 7년의 세월이 지나 시즌 2까지 이어오는 시간의 흐름을 캐릭터의 굴곡에 오롯이 담아내는 진정성 있는 열연과 남다른 표현력으로 전 세계 시청자들로부터 호평을 이끌어내고 있다.'파친코' 시즌 2 마지막 화는 오는 10월 11일 애플티비(Apple TV+)에서 공개될 예정이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com