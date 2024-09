특별한 증상이 없어 발견이 늦고, 전이도 빠른데 치료 내성까지 잘 생기는 췌장암. 췌장암은 국내 10대 암 중 생존율이 가장 낮으며 이는 전 세계적으로도 비슷하다. 특히 췌장암은 다른 암종에 비해 생존율 향상이 가장 더딘 암종이다. 췌장암의 약제 개발에서 많은 시도와 실패를 거듭하면서다.

° 글 박주경 삼성서울병원 소화기내과 교수



현재 췌장암의 표준 치료법은 화학적 항암제 사용이다. 젬시타빈과 알부민결합 파클리탁셀의 병합요법(GnP) 또는 modified 폴피리녹스(mFOLFIRINOX)다. 폐암 등 다른 암종에서는 암세포만을 표적해 공격하는 2세대 표적치료제(targeted therapy)와 인체 면역시스템을 강화하는 3세대 면역 치료제(immunotherapy)의 사용이 증가하고 있는 가운데, 췌장암은 여전히 1세대 화학항암제(chemotherapy)에 머물러 있는 실정이다.



이처럼 췌장암은 아직 미정복된 의료 영역으로 제약·바이오업계의 숙제로 남아 있다. 이에 전 세계적으로 췌장암 치료제의 효능을 증가시키고 새로운 치료법을 개발하기 위한 다양한 노력이 진행되고 있다.



표준 치료법의 개선을 위한 노력

지난 10년간 획기적인 유전자 분석법의 발전으로 인해 췌장암의 새로운 유전적 정보를 얻을 수 있게 됐다. 이를 통해 췌장암 분자적 프로파일에 대한 분석이 이뤄졌다.



여러 연구에서 췌장암을 종양 특이적인 유전자 발현 특성에 따라 다양한 아형(subtype)으로 분류했다. 췌장암은 일반적으로 크게 기본형(Classical)과 기저형(Basal-like)으로 분류된다[표 1]. 라시드 등은 다양한 아형 분류의 메타분석(meta-analysis)을 통해 종양 샘플을 기본형과 기저형으로 구별하는 ‘PurIST(Purity Independent Subtyping of Tumor) 분석법’을 개발했다.



또한 이들 아형은 다양한 임상적·조직학적인 요소들과 통합적으로 분석됐다. 췌장암에서 비선형성(non-gland-forming) 조직이 많은 경우 기저형과 연관이 있고 생존율이 낮으며, 반대로 비선형성 조직이 40% 이하인 경우 기본형과 연관이 있으며 예후가 좋음이 확인됐다. 또한 COMPASS trial에서도 전장 유전체 분석(whole genome sequencing) 및 전사체 분석(RNA sequening)을 통해 이러한 기본형과 기저형의 예후 관련된 특징을 분석했다.



그 결과, 객관적반응률(ORR)이 29.6%이고 전체생존기간(OS) 중간값이 10.6개월인 기본형에 비해 기저형의 경우 폴피리녹스에 대한 저항성이 높아 ORR은 10%, OS는 6.5개월인 것으로 보고됐다.



최근 단일세포 전사체 분석 기법을 이용한 췌장암 종양미세환경(TME)에 관한 분석에서는 대부분의 췌장암 조직에 기본형과 기저형이 동시에 존재하며, 두 아형의 마커가 동시에 발현하는 가소성 중간체가 존재해 기저형 또는 기본형 종양세포로 전환될 수 있다는 것이 밝혀졌다.



또한 전체 악성 종양세포 중 기저형이 22% 이상 존재하면 항암치료 반응성 및 생존율이 낮아지며, 기저형 종양세포와 주변 면역세포들 간 상호작용으로 인해 면역억제 종양미세환경이 조성됨이 보고됐다.



따라서 췌장암 세포의 기저형 아형이 치료제의 저항성 및 낮은 생존율과 연관이 있다는 연구 결과들에 기반해 PurIST를 이용함으로써 유전자 발현에 따라 아형을 나누고 기본형인 환자는 폴피리녹스 치료를, 기저형인 환자는 GnP 치료를 받게 하는 PANCREAS trial이 진행 중이다.



이처럼 다양한 분자적 바이오마커를 발굴해 표준 치료제에 반응성이 있는 환자를 선별하고 더욱 효과적인 치료제를 선택함으로써 환자의 생존율 및 예후를 향상하기 위한 노력이 진행 중이다.



유전자 타깃 치료법의 개발을 위한 노력

차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, NGS)의 너른 보급으로 인해 저가로 빠르게 유전자 분석이 가능하게 됐고, 환자들 개개인의 유전적 특성을 기반으로 한 치료법 개발이 활발히 이뤄지고 있다.



정상세포는 DNA 손상을 복구하기 위한 다양한 수리 시스템이 존재하는데, 이들 과정에 돌연변이가 일어나게 되면 유전적 불안정성 및 암 발생의 위험이 커지게 된다. 상동재조합(homologous recombination)과 관련된 유전자, 대표적으로 BRCA1/2, PALB2 등에 생기는 돌연변이는 췌장암 환자의 약 15~19%에서 발견된다. 이 환자들은 DNA의 합성 및 복제를 억제하는 백금(platinum) 기반 항암제 및 폴리 중합효소 억제제(PARP inhibitor) 치료에 의해 생존율이 증가한다.



POLO trial에서는 중합효소 억제제인 올라파립을 BRCA1/2 돌연변이 환자에게 투여했을 때 무진행 생존기간(PFS)이 유의미하게 증가됨을 보고했다. 이를 기반으로 현재 BRCA1/2 돌연변이를 가진 췌장암 환자에서는 올라파립을 표준 치료 옵션으로 사용하고 있다. 최근에는 중합효소 억제제와 면역치료제를 조합으로 치료하는 임상연구가 많이 진행되고 있다.



KRAS는 90% 이상의 환자에서 돌연변이가 발견되는 유전자다. KRAS는 GTP가 결합하면 활성화되고 가수분해된 GDP가 결합하면 비활성화된다. KRAS에 돌연변이가 되면 GTP의 가수분해가 일어나지 않아 계속적으로 활성화돼 종양세포의 지속적인 성장을 유도한다. 따라서 이를 타깃으로 하는 치료제를 개발하기 위해 수십 년간 많은 노력이 있었다.



KRAS 단백질은 표면이 매끈해 억제제가 결합하기 어렵고 GTP가 매우 강하게 결합돼 있으므로 약물로 치료할 수 없는(undruggable) 타깃으로 여겨져 왔다. 그러나 2013년 KRAS G12C 돌연변이에 대한 억제제가 처음 발견됐고, 그 이후 KRAS G12C 억제제 개발 및 그 효능을 확인하기 위한 다양한 임상연구가 진행되고 있다.



KRAS G12C 돌연변이는 췌장암에서 단지 1~2%만 발생하기 때문에 다른 종류의 KRAS 돌연변이(KRAS G12D 돌연변이가 췌장암의 3분의 1 차지)를 타깃하는 치료제나 RAS activity를 직·간접적으로 저해하는 억제제 개발도 진행되고 있다.



KRAS 돌연변이 종양을 타깃으로 하는 백신이나 miRNA 치료제 등의 개발도 이뤄지고 있다. 또한 KRAS 돌연변이가 없는 췌장암 환자의 경우 FGFR2, RAF, ALK, RET, NTRK1, MET, ROS1, ERBB4, NTR1, FGFR3 등의 유전자 융합(gene fusion)을 가지고 있다고 보고돼 이들을 타깃으로 하는 표적치료제 임상 연구들이 진행되고 있다.



면역치료제 개발을 위한 노력

췌장암의 발생 및 재발에는 면역시스템의 기능 장애가 원인이 된다고 알려져 있으며, 장기 생존자의 췌장암 조직에는 양질의 신생 종양항원(neoantigen) 및 활성화된 T세포가 많다고 보고돼 있다.



그러나 췌장암의 이질적(heterogeneous) 종양미세환경에는 암 연관 섬유아세포(Cancer Associated Fibroblasts, CAF), 조절 T세포(regulatory T cell, Tregs), 골수 유래 억제세포(Myeloid Derived Suppressor Cell, MDSC), 종양 관련 대식세포(Tumor Associated Macrophage, TAM) 등 면역억제 면역세포들이 다양한 분화 형태로 존재한다.



가장 강력한 항원전달세포(antigen-presenting cell)인 수지상세포(Dendritic Cell, DC)와 암세포를 죽이는 T세포는 상대적으로 적기 때문에 오랫동안 면역항암제 효과가 없는 암종으로 여겨져 왔다.



따라서 암세포를 죽이는 효능 세포(effector cell)의 수를 증가시키고 면역을 억제하는 세포(immunosuppressive cell)들을 감소시킴으로써 면역 수용성 환경으로 전환하기 위한 방향으로 연구들이 이뤄지고 있다.



췌장암에서 면역관문억제제(anti-CTLA4, anti-PD-1/PD-L1) 단독 투여는 큰 효과를 보이지 않았고, 다른 약물과의 병용 치료 요법에 대한 효능을 확인하고자 하는 임상연구들이 진행 중이다[그림 4].



예를 들면 ▲폴리 중합효소 억제제 니라파립과 면역관문억제제 니볼루맙 또는 이필리무맙 병용 ▲T세포를 활성화하는 CD137 작용제와 면역관문억제제 니볼루맙, 췌장암 백신인 GVAX 병용 ▲항원제시세포에 발현하는 CD40을 활성화해 T세포의 활성화를 유도하는 CD40 작용제와 화학적 항암제 GnP, 면역관문억제제 니볼루맙 병용 ▲TAM의 유지를 조절하는 CSF1R을 막는 카비랄리주맙과 면역관문억제제 니볼루맙, 화학적 항암제 GnP 병용 ▲MDSC의 유입을 막는 CCR2 길항제와 화학치료제 폴피리녹스, 면역관문억제제 니볼루맙 병용 ▲CAF를 비활성화 상태로 만들어 화학적 항암제의 투과율을 높이고자 VDR 작용제인 파리칼시톨과 GnP 병용 등의 임상시험이 있다. 또한 췌장암에서 종양 연관 단백질인 메소텔린이나 클라우딘18.2를 타깃으로 하는 키메릭항원수용체(CAR) T세포 및 T세포 수용체(T Cell Receptor, TCR) 치료제 개발도 진행 중이다.



이와 함께 mRNA 신생항원 백신인 오토진 세부메란(autogene cevumeran)을 화학적 항암제 폴피리녹스, 면역관문억제제 아테졸리주맙과 함께 수술 가능한 췌장암 환자를 대상으로 투여하는 임상 연구도 진행되고 있다.



그 밖에도 종양세포 및 면역세포에 존재하는 미생물이 면역반응을 조절하거나 약물의 대사를 조절해 항암제 반응성에 영향을 미칠 수 있다는 보고에 따라 생존기간이 긴 환자에게서 얻은 대변으로부터 미생물을 정제해 췌장암 환자에게 투여하는 분변 미생물 이식(Fecal Microbiota Transplantation, FMT) 연구도 진행되고 있다.



췌장암은 치료가 어려운 암임은 분명하다. 하지만 수많은 임상의와 연구자들이 끊임없는 노력을 하고 있고, 한 발자국씩 그 성과로 나아가고 있다.



글=박주경

서울대학교 의과대학에서 박사 학위를 받은 후 서울대학교병원에서 조교수로 재직했다. 2015년부터 삼성서울병원에서 부교수로 근무했으며 2024년부터는 삼성서울병원에서 교수로 근무하고 있다. 현재 췌장 및 담도 종양 생물학 관련 다양한 연구를 진행 중이다.