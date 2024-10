[arte] 론 브랜튼의 Jazz it UP



재즈에서의 기타

The Guitar in Jazz

L5 기타 / 사진출처. Pre-War Gibson L-5 홈페이지

영상 모듈 닫기

찰리 크리스천 / 사진출처. 나무위키

웨스 몽고메리 / 사진출처. 나무위키

팻 메스니 / 사진출처. 위키백과

길라드 헥슬만 / 사진. 한경DB