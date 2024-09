가수 조용필/사진=한경DB

가수 조용필이 돌아온다.조용필은 25일 공식 홈페이지를 통해 오는 10월 22일 새로운 정규 앨범을 발매한다는 소식을 전했다. 2013년 'Hello(헬로)' 이후 11년 만의 정규 음반이다.조용필은 "오랜 시간 준비해 온 20집은 팬 여러분의 변함없는 사랑과 응원이 있었기에 완성할 수 있었다"며 "진심으로 감사드리며 이번 음악을 통해 여러분과 더욱 깊이 교감하고, 함께 감동을 나누고 싶다"고 전했다.이번 정규 앨범은 2022년 'Road to 20 - Prelude 1(로드 투 트웬티-프렐류드 원)'을 시작으로 지난해 발매된 'Road to 20 - Prelude 2(로드 투 트웬티-프렐류드 투)'를 거쳐, 신곡을 다수 추가해 완성했다. 20집 발표는 당초 작년에 계획됐지만, 음악적 완성도를 위해 약 1년 미뤄진 것으로 전해졌다.데뷔 55주년이던 작년엔 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장과 대구 스타디움 주경기장, 올림픽공원 케이스포돔 등에서 '2023 조용필&위대한탄생 투어 콘서트(Tour Concert)'를 펼치며 건재를 과시했던 조용필이 이번 앨범을 통해 어떤 성과를 얻을지 이목이 쏠린다.소속사 YPC는 "조용필은 앞서 선보인 '찰나', '세렝게티처럼', '필링 오브 유'(Feeling Of You), '라'가 그랬듯 오랜 세월 벼린 그의 역량에 새로운 취향, 음악적 도전 정신까지 두루 담아 20집을 완성했다"고 소개했다.조용필은 1968년 록그룹 '애트킨즈'로 데뷔했다. 1976년 '돌아와요 부산항에'를 발표하며 스타덤에 올랐고, 1980년 '창밖의 여자' '단발머리' 등이 수록된 1집으로 국내 첫 밀리언셀러를 기록하며 '가왕' 타이틀을 얻었다. 팝 발라드부터 트로트, 민요, 가곡 등 다양한 장르를 아우른다는 평가를 받는다.또한 최초 누적 앨범 1000만장 돌파, 국내 가수 최초 일본 NHK홀 공연 및 '홍백가합전' 출연, 한국 가수 최초 미국 뉴욕 라디오시티 공연, 국내 가수 최초 미국 카네기홀 공연 등 무수한 기록을 세웠다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com