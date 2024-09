티맥스클라우드 26일 온라인 웨비나 개최

AWS 인프라 결합한 'TCP on AWS' 소개 예정

사진=티맥스클라우드 CI

티맥스클라우드는 완전 관리형 클라우드 플랫폼과 아마존웹서비스(AWS)의 인프라가 결합된 하이브리드 클라우드 솔루션 'TCP(티맥스 클라우드 플랫폼) on AWS’를 공개한다고 23일 밝혔다.티맥스클라우드는 오는 26일 '클라우드 리스크를 최소화하는 성공적인 디지털 전환 전략' 온라인 웨비나를 개최하고 기업들의 효율적인 클라우드 네이티브 전환을 지원할 'TCP on AWS'를 소개한다.발표자로는 강민구 티맥스클라우드 상무와 이승민 AWS코리아 매니저가 나선다. 강민구 상무는 'TCP on AWS의 고도화된 네이티브 클라우드 전환'를 주제로, 이승민 매니저는 '티맥스클라우드와 AWS 협력 전략'을 주제로 발표를 진행한다.'TCP on AWS'는 AWS의 인프라와 티맥스클라우드의 플랫폼을 결합한 하이브리드 클라우드 솔루션이다.또한 △유연한 워크로드 △완전관리형 마이그레이션 △클라우드 네이티브 지원 등의 특장점을 갖고 있다. 이에 이번 웨비나에서는 이를 기반으로 하는 양방향 클라우드 전환부터 앱 현대화까지 티맥스클라우드가 제시하는 고도화된 클라우드 네이티브 전략과 실제 AWS 사용자들의 VOC를 반영한 마이그레이션 적용 방안 등이 함께 설명될 예정이다.김화중 티맥스클라우드 대표는 "글로벌 클라우드 선도기업 AWS와 이어가고 있는 비즈니스 협업 차원에서 이번 웨비나가 준비됐다"며 "글로벌 시장에서 만나게 될 잠재 소비자들에게 티맥스클라우드의 기술력을 선보이는 자리가 될 것으로 기대된다"고 말했다.유지희 한경닷컴 기자 keephee@hankyung.com