한·체코 산학연 4곳 '미래 모빌리티 기술 협업'

한국자동차연구원, 한국산업기술평가원 참여 MOU

차량·사물간 통신 등 미래차 기술 공동 연구

현대자동차는 20일(현지시간) 체코 프라하에서 오스트라바 공과대학, 한국자동차연구원, 한국산업기술평가원과 '미래 모빌리티 기술 협업'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 사진은 왼쪽부터 나승식 한국자동차연구원 원장, 전윤종 한국산업기술평가원 원장, 김동욱 현대차 전략기획실 부사장, 안덕근 산업통상자원부 장관, 요제프 시켈라 체코 산업통상부 장관, 바츨라프 스나셀 체코 오스트라바 공대 총장/사진=대한상공회의소

현대자동차는 20일(현지시간) 체코 프라하에서 오스트라바 공과대학, 한국자동차연구원, 한국산업기술평가원과 '미래 모빌리티 기술 협업'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.오스트라바 공과대학은 1849년에 설립된 오랜 역사를 자랑하는 체코의 대표적인 공과대학으로, 체코 북동부 모라비아 실레지아 주에 있다. 토목공학, 기계공학, 전자전기공학, 컴퓨터공학, 광산학, 금속공학, 재료공학 등 7개 학과로 구성돼 있으며 다양한 기술적 도전과 사회적 요구에 부응하는 인재를 양성하고 있다.현대차는 체코의 대표적인 기술 대학인 오스트라바 공과대학과 전략 협업을 통해 새로운 기술의 상용화를 도모하고 지역 인재 양성 및 학문적 교류를 촉진하는 등 스마트 모빌리티의 혁신적인 솔루션을 연구한다는 계획이다.현대차와 오스트라바 공대, 한국자동차연구원, 한국산업기술평가원은 MOU를 통해 차량·사물 간 통신(V2X, Vehicle to Everything), 양방향 충·방전(V2G, Vehicle to Grid) 인공지능(AI), 사이버보안 등 미래 모빌리티 기술 전반을 연구하는 데 힘을 모으기로 했다.그뿐만 아니라 이들은 향후 다양한 연구개발(R&D) 프로젝트와 기술 워크숍, 인력 교류 등의 방법을 통해 연구 범위 확대와 협력 기회를 넓히는데 적극적으로 나서기로 합의했다. 이날 체결식에는 김동욱 현대차 전략기획실 부사장, 바츨라프 스나셀 오스트라바 공대 총장, 나승식 한국자동차연구원 원장, 전윤종 한국산업기술기획평가원 원장 등이 참석했다.체코는 지속할 수 있는 교통 체계를 구축하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 2020년 '친환경 모빌리티 국가 계획'을 수립하고 친환경 모빌리티 전환을 본격화하고 있다. 체코 정부는 2030년 전기차 충전소 1만9000대~3만5000개 설치를 목표로 친환경 모빌리티를 위한 인프라 확대를 전폭적으로 지원하고 있다.올해 3월부터는 기업의 전기차 구매에 대한 정부 보조금 지원도 시작돼 기업이 할부 및 리스 방식으로 전기차를 구매하는 경우 보조금이 지급되는 등 국가 차원의 친환경 차 비중 확대에 노력하고 있다.김동욱 현대차 전략기획실 부사장은 "현대차는 지난 6월 분산 에너지 활성화 특별법 시행 이후 V2G 생태계를 구축하는 내용의 국내 시범사업을 계획 중이다"라며 "한국 V2G 생태계는 제도적 기반과 현대차의 앞선 기술력을 바탕으로 빠르게 성장할 것으로 예상되며 이렇게 쌓인 경험과 노하우는 체코 전기차 시장에 공유할 계획이다"라고 밝혔다.나승식 한국자동차연구원 원장은 "이번 협약으로 각자가 보유한 모빌리티 기술과 연구 역량을 융합하여 글로벌 기술 우위를 선점하겠다"며 "나아가 양국 산학연간 교류 및 연구 협력 활성화를 위해 앞장서겠다”고 전했다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com