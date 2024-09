그룹 트와이스 쯔위 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스 쯔위가 솔로 데뷔곡 '런 어웨이(Run Away)' 뮤직비디오 티저를 추가 공개하고 유려한 춤선을 뽐냈다.쯔위는 6일 솔로 데뷔 앨범 '어바웃 쯔(abouTZU)'를 발매하고 나연, 지효에 이은 트와이스 세 번째 솔로 주자로 나선다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 지난 2일 공식 SNS 채널에 쯔위의 솔로 미니 1집 타이틀곡 '런 어웨이' 뮤직비디오 티저를 첫 선보인데 이어 4일 0시 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 오픈했다.티저 속 쯔위는 매혹적 독무와 함께 솔로 아티스트로서 존재감을 환히 빛냈다. 햇빛이 역광으로 비추는 어두운 공간에서도 쯔위의 유려한 퍼포먼스가 시선을 압도했다. 포 온 더 플로어(Four on the floor) 리듬과 강렬한 신스 베이스에 맞춰 안무 디테일을 살렸고 특히 시원시원하게 뻗는 춤 동작에서 우월한 피지컬이 돋보여 풀 퍼포먼스를 향한 기대감을 드높였다.신곡 '런 어웨이'는 '오랜 기다림 끝에 마음을 주기 시작하면 누구도 본 적 없는 모습으로 모든 사랑을 쏟아낸다'는 메시지를 담고 있다. JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사했고 라우브(Lauv), 원리퍼블릭(OneRepublic), 맥스(Max) 등 글로벌 뮤지션과 작업한 조니 심슨(Johnny Simpson)을 비롯한 작가진이 작곡 크레디트를 수놓았다.쯔위는 중독성 강한 신스팝 댄스 장르, 진취적 가사, 매혹적 퍼포먼스가 어우러진 솔로 데뷔곡 'Run Away'로 색다른 매력을 뿜어내고 활약할 것으로 기대를 모은다.쯔위의 솔로 데뷔 앨범 '어바웃 쯔'는 6일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트에서 감상 가능하다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com