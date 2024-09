/사진=CGV

/사진=CGV

그룹 방탄소년단 멤버 정국을 다룬 다큐멘터리 ‘정국: 아이 엠 스틸(JUNG KOOK: I AM STILL)’이 오는 18일 개봉한다.3일 CGV에 따르면 지난해 7월 발표한 첫 솔로 싱글 ‘Seven (feat Latto)’부터 11월 발매한 앨범 ‘GOLDEN’의 제작 과정 및 활동기를 담은 ‘정국: 아이 엠 스틸’은 한국뿐만 아니라 전 세계 120개 이상의 국가에서도 개봉된다.영화를 통해 정국이 뉴욕에서 펼친 게릴라 공연과 전 세계 팬들과 온·오프라인으로 함께한 팬 쇼케이스 등 비하인드 이야기도 만나볼 수 있다.정국의 솔로 앨범 타이틀곡 ‘Standing Next to You’의 녹음기도 최초로 공개된다. 또한, 정국의 속마음이 담겨있어 관객들에게 선물과도 같은 시간을 만들어 줄 것으로 기대된다.CGV는 이번 영화 개봉을 기념해 이벤트도 진행한다. 개봉 주차별로 CGV 오리지널 굿즈인 TTT(That’s The Ticket)를 포함한 다양한 특전이 선착순으로 제공될 예정이다. CGV용산아이파크몰에서는 포토존을 설치해 영화를 더욱 다양하게 즐길 수 있다.또한, 극장에서 영화를 관람한 관객들은 영화 마지막에 송출되는 QR코드를 통해 9월 18일부터 매주 새로운 쿠키영상을 만나볼 수 있다.‘정국: 아이 엠 스틸’은 CGV용산아이파크몰 등 82개 극장에서 만나볼 수 있다. 예매는 4일부터 극장별로 순차적으로 오픈 될 예정이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com