루셈블 "'TTYL', 한 단어로 새로움…'쟤네 잘한다'는 말 듣고파" [종합]

그룹 루셈블 /사진=변성현 기자

그룹 루셈블(Loossemble)이 새로운 매력을 가득 채운 앨범으로 돌아왔다.루셈블(현진, 여진, 비비, 고원, 혜주)은 2일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 세 번째 미니앨범 'TTYL' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.'TTYL'은 'We have endless love for you(우리는 너에게 무한한 사랑을 느껴)'를 메인 메시지로 품은 작품이다. 동명의 타이틀곡 'TTYL'을 비롯해 인트로, 새로 시도하는 유닛곡인 '컨페션스(Confessions)'와 '코튼 캔디(Cotton Candy)', 그리고 '호커스 포커스(Hocus Pocus)', '시크릿 다이어리(Secret Diary)'까지 다채로운 총 6트랙이 수록됐다.루셈블은 "살면서 많은 사람을 만나는데 다 감정이 다르지 않냐. 다름을 받아들이고 이해하며 전 세계 분들에게 한층 성장한 루셈블의 모습을 보여드리려고 한다"고 설명했다.이번 앨범에는 히트 작곡가이자 프로듀서인 라이언 전이 프로듀싱으로 참여했다. 루셈블 멤버들 역시 여러 트랙의 작사로 이름을 올렸다. 혜주는 라이언 전과의 협업 계기에 대해 "이달의 소녀 때 좋은 작품을 같이 한 경험이 있다. 이번에 또 새로운 콘셉트와 방향성에 도전해 보고 싶어서 프로듀서님과 함께하면 어떨까 싶었"고 밝혔다.이어 "프로듀서님이 멤버들에 대해 굉장히 잘 파악하고 있어서 이 부분이 많은 도움이 됐다. 뮤직비디오 장면 하나하나 잘 신경 써주시고 개인의 능력을 최대치로 끌어올려 주려고 하셨다"고 덧붙였다.루셈블은 이번 앨범을 '새로움'이라고 정의했다. 여진은 "새로운 모습들을 너무 많이 담고 있다. 콘셉트, 곡, 무드 등 새로운 게 너무 많아서 '새로움'이라는 단어로 표현하고 싶다"고 이유를 설명했다.그러면서 "라이언 전 프로듀서님과 함께한 앨범이라는 점, 이전보다 더 파격적인 스타일링과 이전에 시도하지 않았던 춤의 장르들, 한층 성숙해진 수록곡들 모두 새롭다"고 강조했다.처음으로 유닛곡을 선보인 소감도 밝혔다. 혜주는 "3분을 적은 인원이 채워야 한다는 부담감이 있었지만 그만큼 성장할 수 있는 시간이었다. 재미있는 도전이었다. 기회가 된다면 한 번 더 다른 조합으로 유닛에 도전해보고 싶다"고 말했다.타이틀곡 'TTYL'은 플러그 사운드 신디사이저와 리드미컬한 업템포의 드럼 그리고 루셈블 멤버들의 풍성한 하모니가 돋보이는 팝 댄스곡이다. 가사에는 좋아하는 사람과 귀엽고 새침한 밀당을 표현하는 내용이 담겼다.고원은 'TTYL'에 대해 "'우리 이제 나중에 이야기해'라는 의미다. 내적 댄스를 유발하는 새콤달콤한 곡"이라고 설명했다. 안무와 관련해서도 "밀당을 표현하는 동작들이 잘 녹아있다"고 소개했다.활동 목표를 묻자 여진은 "노력한 만큼 차트인도 해보고 싶고, 음악방송 1위도 해보고 싶고, 여러 행사도 가보고 싶다"고 답했다. 아울러 "최근에 (이달의 소녀) 멤버였던 츄 언니가 '워터밤'을 갔더라"면서 "우리 루셈블도 '워터밤'에 가보고 싶다. 내년 '워터밤'에 불러주시면 열심히 하겠다. 물을 정말 좋아한다. 그래서 사우나도 좋아한다"고 말해 웃음을 자아냈다.그 어느 때보다 열정으로 가득 찬 루셈블이었다. 고원은 "무대에 대한 갈증이 있었다. 저번 활동 때도 마음껏 보여드리지 못했다는 아쉬움이 있어서 얼른 준비해 많은 멋진 무대를 보여드려야겠다는 생각이 있었다. 다양한 음악에 도전하고 있다. 또 매 앨범 메시지를 담고 있는데 전 세계 분들이 공감과 위로를 받았으면 한다"고 말했다.끝으로 혜주는 "이번 앨범으로 "쟤네 잘한다'는 말을 꼭 듣고 싶다. 꼭 다양한 무대에 많이 서서 팬분들과 많이 만날 수 있는 시간 있었으면 좋겠다. 루셈블이라는 이름을 더 많이 알릴 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다"고 바랐다.루셈블의 미니 3집 'TTYL'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com