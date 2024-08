샹파뉴 로드트립-오크통과 천년 포도밭이 빚어낸 황금 빈티지

"Too much of anything is bad, but too much champagne is just right(과유불급은 모든 것에 통용된다. 하지만 샹파뉴만큼은 예외다).”스콧 피츠제럴드가 남긴...