그룹 NCT 도영 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT 도영 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT 도영 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT 도영이 서울, 요코하마, 오사카, 나고야, 타이베이, 홍콩에 이어 방콕 단독 콘서트도 성공적으로 마쳤다.도영은 지난 24~25일 양일간 태국 방콕 UOB Live에서 '2024 도영 콘서트 디어 유스,(2024 DOYOUNG CONCERT Dear Youth,)'를 개최했다. 뛰어난 가창력과 독보적인 청춘 감성이 어우러진 공연으로 'K팝 대표 보컬리스트'의 진가를 빛냈다.도영은 '반딧불', '새봄의 노래', '나의 바다에게' 등 첫 솔로 앨범 수록곡을 비롯해 '라이크 어 스타(Like a Star)', '깊은 밤을 날아서', '라디오 로맨스(Radio Romance)' 등 청량 감성이 돋보이는 곡, '백 투 유(Back 2 U)', '스티커(Sticker)', '배기 진스(Baggy Jeans)', '드림스 컴 크루(Dreams Come True)' 등 NCT 히트곡 어쿠스틱 메들리까지 다채로운 매력의 무대로 관객들을 매료시켰다.더불어 도영은 태국 공연을 위해 특별히 준비한 현지 인기곡 '아이 라이크 유 더 모스트(I Like You The Most)', 자작곡 '디어(Dear)', 관객과 함께 부른 '별빛이 피면', '타임머신(Time Machine)' 등 교감하는 무대를 펼치며 태국의 여름밤을 뜨겁게 물들였다.현장을 찾은 팬들은 공연 내내 떼창은 물론 열렬한 환호와 응원을 보냈으며, '사랑으로 만든 도영의 노래 마음으로 들을 것이다', '파도의 포말이 사라질 수 있지만 우리의 노래와 사랑은 영원히 지속될 것입니다' 등의 문구가 적힌 슬로건 이벤트, 공연장 외부에 도영을 상징하는 토끼 벌룬과 꽃으로 꾸민 포토존 등을 설치하는 등 도영에게 진한 감동을 안겼다.한편, 도영은 9월 7~8일 일본 도쿄체육관에서 아시아 투어를 이어간다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com