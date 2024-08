와인과 재즈가 함께하는 도심 속 실내 재즈 페스티벌 '데블스도어 재즈 페스타 2024'

[arte 이벤트]

데블스도어 재즈 페스타 2024를 통해 국내 첫 내한 공연을 펼치는 ‘댄 니머 트리오’ / 사진 ⓒ신세계푸드, 출처. 데블스도어 홈페이지

<데블스도어 재즈 페스타 2024 세부 일정>

서울 강남에 위치한 1300㎡ 규모의 데블스도어 센트럴 시티(Devil's Door Central City)는 풍성한 사운드를 위한 완벽한 시설과 레트로 풍의 인테리어가 잘 어울리는 대형 복합문화공간이다. 독보적인 공간감을 가진 이곳에서 정통 재즈를 즐길 수 있는 도심형 실내 재즈 페스티벌 '데블스도어 재즈 페스타 2024'가 열린다.올해 3회차에 접어든 행사는 2022년 '서울 재즈 올스타', 2023년 '데블스도어 재즈페스타 with 자라섬 재즈 페스티벌'이라는 타이틀로 진행된 바 있으며, 이번에는 관객들이 보다 편안하고 쾌적한 공간에서 재즈를 즐길 수 있도록 열릴 예정이다. 재즈 연주와 함께 과거의 낭만을 느끼게 해주는 레트로 컨셉의 공간은 마치 외국 여행을 간 듯한 즐거움을 선사할 것이다. 또한 이곳에서만 맛볼 수 있는 풍미 가득한 시그니처 메뉴들과 다양한 와인 셀렉션까지, '데블스도어 재즈 페스타 2024'는 오감만족이 확실한 도심 속 재즈 페스티벌 브랜드로 자리 잡고 있다.이번 페스티벌에서는 국내 최고 수준의 재즈 아티스트와 해외 초청 재즈밴드 등 총 9개 팀, 약 30여명의 연주자가 공연을 펼칠 예정이다. 뉴욕타임스가 '재즈 역사상 최고의 비밥 피아니스트라 불리는 윈튼 켈리를 연상시킨다'고 평가한 댄 니머 트리오와 함께 신나는 바이브와 섬세한 터치로 인기를 끌고 있는 일본 최고의 재즈 피아니스트 유키 후타미, 전 세계 재즈 페스티벌 섭외 1순위의 뮤지션인 마틴 야콥센 쿼텟을 비롯해 지민 도로시 트리오, 강재훈 트리오가 무대에 오른다. 그리고 재즈보컬 임채희와 피아니스트 댄 니머의 특별 협연 등이 준비되어 있다.'데블스도어 재즈 페스타 2024' 개최를 계기로 재즈가 어렵거나 난해한 장르가 아닌, 대중들과 보다 쉽게 친밀감을 형성할 수 있는 음악으로 인식되기를 기대한다.재즈브릿지컴퍼니 제공-일정: 9월 6일(금) ~ 8일(일), 총 3일간-장소: 데블스도어 센트럴시티점 (서울 서초구 사평대로 205)18:30~19:30 Jimin Dorothy Trio 지민도로시 트리오20:30~21:30 Martin Jacobsen Quartet 마틴 야콥센 쿼텟22:30~23:30 Team Groovers 팀 그루버19:30~20:30 Lim Chaehee with Dan Nimmer 임채희 with Dan Nimmer21:30~22:30 Jaehun Kang Trio 강재훈 트리오 (feat. Aaron Kimmel)15:00~16:00 Yuki Futami 유키 후타미 트리오17:00~18:00 Joon Smith Quartet 준 스미스 쿼텟 (feat. David Wong)19:00~20:00 Devil's Door Quintet 데블스도어 퀸텟21:00~22:00 Dan Nimmer Trio 댄 니머 트리오