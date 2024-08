BNK부산은행, 'Play on Busan' 문화공연 열어

부산국제코미디페스티벌에 5000만원 지원금도

BNK부산은행은 지난 13일 본점 오션홀에서 부산에서 즐기다 ‘Play on Busan(플레이 온 부산)’ 문화공연을 개최했다.‘Play on Busan(플레이 온 부산)’은 지역민들의 문화향유의 기회 제공과 지역문화단체의 발전을 위해 마련된 문화공연으로 시민들은 클래식, 국악, 코미디, 영화 등 다양한 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있다. 해당 문화공연은 연중 매월 1회 정기적으로 실시하고 다채로운 공연을 선보일 예정이다.부산은행은 영상과 음향 등 최신시설이 갖춰진 420석 규모의 본점 대강당을 업무공간이 아닌 문화공연 무대로 만들고 부산을 찾는 시민들을 초대했다.해당 무대의 첫 공연은 ‘부산국제코미디페스티벌’ 참가 ‘옹알스’팀의 넌버벌(말하지 않는) 코미디 공연으로 채워졌다. 오는 9월에는 부산마루국제음악제와 연계해 콘서트를 선보일 예정이다.부산은행 방성빈 은행장은 “이번 ‘Play on Busan(플레이 온 부산)’ 문화공연을 통해 문화도시 부산으로서 지속 성장하길 바란다”며 “앞으로도 시민들에게 풍부하고 다양한 문화예술을 누리는 기회를 만들어 가는데 힘쓰겠다”고 말했다.한편 이날 부산은행은 지역대표 문화축제인 제12회 부산국제코미디페스티벌의 성공적인 개최를 위해 5000만원을 부산국제코미디페스티벌 조직위원회에 전달하기도 했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com