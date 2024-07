민주노총 화섬식품노조, 구로·가산디지털단지 IT 산업·노동 실태조사

전국화학섬유식품산업노동조합(화섬식품노조) IT위원회가 30일 오전 서울 구로구 지플러스타워 앞에서 'IT 산업·노동 실태조사'를 알리고 참여를 독려하기 위한 커피차를 마련해 시민들에게 무료로 음료를 제공하고 있다. 사진=김대영 기자

전국화학섬유식품산업노동조합(화섬식품노조) IT위원회가 30일 오전 서울 구로구 지플러스타워 앞에서 'IT 산업·노동자 실태조사 킥오프 기자회견'을 진행하고 있다. 사진=김대영 기자

경기 성남 분당 판교 지역의 정보기술(IT) 기업 근로자들을 노조로 조직해낸 전국민주노동조합총연맹 산하 전국화학섬유식품산업노조(화섬식품노조)가 이번엔 서울 구로·가산디지털탄지 소재 중소 IT 기업 근로자들 중심의 노조 설립 '물밑작업'에 들어갔다.국내 최대 디지털산업단지인 이 지역에서의 첫 작업은 IT 산업·노동 실태를 조사하는 방식으로 진행된다. 실태조사를 겸한 선전전을 통해 IT 노조 조직 대상을 발굴하고 이후 근로조건 개선 등을 의제로 앞세워 참여를 끌어내려는 포석으로 풀이된다.화섬식품노조 IT위원회는 30일 서울 구로구 지플러스타워 앞에서 'IT 산업·노동자 실태조사 킥오프 기자회견'을 열었다. IT위원회는 네이버 넥슨 스마일게이트 웹젠 카카오 포스코DX 한글과컴퓨터 넷마블 ASM코리아 LIG넥스원 SK하이닉스 노조 등 유명 IT 대기업들 지회로 구성된 조직이다.IT위원회는 실태조사를 통해 IT 기업들이 밀집한 구로·가산과 판교 지역에서 IT 종사자 1000명의 근로실태를 파악할 계획이다. 선전전은 주로 구로·가산에서 이뤄져 이 지역 IT 종사자들 목소리가 더 비중 있게 반영될 것으로 보인다. 이 지역에 조성된 서울디지털산업단지를 중심으로 새로운 노조 설립을 준비하고 있기 때문으로 점쳐진다.화섬식품노조는 지난해 2월 정기대의원대회를 통해 'IT서울디지털(공단)지회 건설'을 사업계획으로 확정했다. 15년째 이 지역에서 활동해온 민주노총 서울남부지역 노동자권리찾기 사업단 '노동자의 미래'와의 협력도 사업계획에 포함됐다. 이번 조사가 IT서울디지털공단지회 설립을 위한 물밑작업으로 해석되는 이유다.화섬식품노조는 기존에는 IT 대기업을 중심으로 덩치를 키웠다. 화섬식품노조 전체 조합원 수는 2만여명 수준에서 지난해 약 3만6000명으로 늘었을 정도다. 화섬식품노조는 중소 IT 기업을 대상으로 조직을 확장해 영향력을 한층 키운다는 복안이다.서울디지털산단은 이를 위한 최적의 장소로 꼽힌다. 고용규모 기준으로 국내에서 두 번째로 큰 산단이다. 한국산업단지공단에 따르면 올 1분기 기준 입주업체는 1만4551곳, 고용인원은 14만859명에 이른다. 이곳엔 주로 중소 IT 기업들이 몰려 있다. IT위원회는 그간 제 목소리를 내지 못했던 중소 IT 기업 근로자들 실태를 파악하고, 판교에서도 중소 IT 기업들이 있는 제2판교테크노밸리에서 실태조사와 선전전을 진행한다.이날 기자회견에서도 노조 조직을 염두에 둔 듯한 발언을 이어가기도 했다.오세윤 화섬식품노조 네이버지회장은 "넷마블 과로자살이라는 IT 산업의 비극이 노조 없이는 개선되지 않을 것이란 분위기를 만들었고 그에 힘입어 여러 IT 노조가 생겼지만, 구로·가산 노동자들은 정작 그 흐름의 혜택을 받지 못하고 여전히 열악한 환경에서 일하고 있다"며 "구로·가산으로 돌아와 문제를 정확히 파악하고 노동조건 개선을 위해 노력하겠다"고 말했다.서다윗 민주노총 서울지역본부 부본부장도 "IT 노동자 실태조사는 지역 노동자 권리 향상을 위한 중요한 발판"이라며 "서울디지털산단에서 일한다는 것에 자부심을 느낄 수 있어야 한다. 민주노총이 그렇게 만들겠다"고 했다.IT 노조 조직 과정에서 걸림돌이 되는 전임자 문제는 '넘어야 할 산'이다. 화섬식품노조로 들어오는 IT 노조 설립 문의 중 대다수는 노조 전임자를 정하는 단계에서 멈춘다. 재직 중인 회사가 얼마나 지속될지 확신할 수 없는 데다 불만이 있을 경우 이직을 해버리는 경향이 강한 탓이다.이 때문에 IT위원회도 실태조사 형태로 노조 조직의 첫 발을 뗀 것으로 보인다. 이번 조사에선 권고사직 형태로 이뤄지는 사실상의 해고와 연장근로의 방패막이로 활용되는 포괄임금제 현황 등을 주로 파악할 계획이다.또 조사 참여를 유도하기 위해 구로·가산과 판교 등 주요 거점에서 IT 종사자들 대상 커피차 이벤트도 진행한다. 직장인 익명 커뮤니티나 개발자 커뮤니티뿐 아니라 사회관계망서비스(SNS) 등을 이용해 선전전에 박차를 가할 예정이다.실태조사 이후에는 국회 토론회 등을 열어 IT 산업·노동 실태를 공개할 계획. 오 지회장은 "우선 실태조사를 한 뒤 이후 결과를 대대적으로 발표하고 의제화해 노조 설립뿐 아니라 법제화 등의 시도를 해야 되지 않을까 생각한다"고 말했다.김대영 한경닷컴 기자 kdy@hankyung.com