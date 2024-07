[종합] "비트코인을 美 비축 자산으로"…트럼프 파격 발언 모아보니

트럼프, 비트코인 콘퍼런스 참석해 '파격 발언' 쏟아내



"미국이 비트코인 중심지…비축 자산으로 지정"

"비트코인, 금 시총 넘는다...절대 팔지 않을 것"

대선 승리 공약으로 겐슬러 SEC 위원장 교체 내걸기도

美, 가상자산 수도로…"대선 승리시 겐슬러 SEC 위원장부터 교체"

"비트코인, 美 비축 자산으로 지정…절대로 팔지 않는다"

도널드 트럼프 미국 전 대통령(현 공화당 대선 후보)이 다시 한 번 비트코인(BTC)과 가상자산 산업에 대해 강력한 지지를 표방했다. 미국을 가상자산의 수도로 만들고 비트코인을 비축 자산으로 두겠다는 그의 발언에 업계는 환호했다.27일(현지시간) 미국 테네시주 내슈빌에서 열린 '비트코인 콘퍼런스 2024'에 연사로 참석한 트럼프 전 대통령은 연설 내내 비트코인과 가상자산 업계에 대한 지지와 옹호를 이어갔다. '파격적'이라고도 볼 수 있는 발언을 쏟아내기도 했다.트럼프는 먼저 미국을 가상자산의 수도로 만들겠다고 말했다. 그는 "그렇게 되도록 보장하겠다"면서 "그들(가상자산 업계)이 말했듯 비트코인이 달나라에 간다면(If bitcoin is going to the moon) 미국이 이를 이끄는 국가가 되기를 원한다"고 밝혔다. 그러면서 자신이 미국 역사상 처음으로 정치후원금으로 비트코인과 가상자산을 받아들인 당의 대선후보가 된 점을 자랑스럽게 생각한다고 말했다.가상자산 업계에 대해 부정적인 입장을 보이며 강력한 규제를 펼치고 있는 미국 증권거래위원회(SEC)와 민주당에 대해서도 비판했다.트럼프는 "우리는 (가상자산 업계를) 이해하고 있지만 그들은 그렇지 못하다. 그들은 당신이 가는 길을 막을 것이다"며 "민주당은 (가상자산 산업에 대해) 낡은 방식을 고수하고 있다. 가상자산의 미래를 막는 사람이 있다면 내가 없앨 것"이라고 강조했다.가상자산 업계가 공공의 적으로 간주하고 있는 게리 겐슬러 SEC 위원장의 교체도 주요 과제로 내세웠다. 그는 "11월에 대선에서 승리하면 임기 첫날 게리 겐슬러를 해임하고 비트코인 및 가상자산에 관한 대통령 자문 위원회를 만들겠다"면서 "SEC 위원장으로는 (가상자산 산업의) 미래를 건설해야 한다고 믿는 사람을 선임할 것"이라고 밝혔다.대선 맞상대로 유력한 카멀라 해리스 미국 부통령에 대해서는 "그녀는 가상자산을 싫어한다. 가상자산 산업을 탄압하는 현 정부의 행동을 막기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것"이라면서 "단언컨대 내가 취임 선서를 하는 날은 조 바이든 미국 대통령과 카멀라 해리스 미국 부통령의 가상자산 반대 운동이 종료되는 날"이라고 전했다.가상자산 업계가 주목하고 있는 비트코인의 미국 전략적 비축 자산 지정 이슈에 대해서도 트럼프는 "대통령에 당선된다면 미국이 보유한 비트코인 전체를 일절 팔지 않을 것이다. 미국의 전략적 비축 자산으로 둘 것"이라고 선언했다. 신시아 루미스 상원의원이 관련 법안의 발의를 준비 중이라는 소식이 전해지기도 했다.또한 "비트코인 산업은 초기 철강 산업과도 같다. 언젠간 금의 시가총액을 추월할 비트코인과 가상자산 시장을 미국이 선점해야 한다. 그렇지 않으면 중국이나 다른 국가들에 뺏기게 될 것"이라고 말했다.그러면서 자신이 미국 대통령이 된다면 비트코인과 가상자산은 이전과는 다른 규모의 급등세를 보일 것이라고도 자신했다. 7월 8일 기준 5만5000달러대에 머물렀던 비트코인의 가격은 트럼프의 당선 가능성이 점차 높아지면서 약 26% 급등하며 6만8000달러선을 복구하기도 했다.트럼프는 "내가 대통령이 된다면 비트코인과 가상자산은 그동안 보지 못했던 수준으로 오를 것이다. 우리는 절대 비트코인을 팔지 않을 것" 이라면서 "달러의 가치를 위협하고 있는 것은 비트코인이 아닌 현 정부의 행각이다. 우리는 안정적인 가상자산 규제안을 통해 미국의 달러 지배력을 강화할 것"이라고 말했다.이 밖에도 트럼프는 개인정보 침해 등의 논란을 겪고 있는 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 전면 금지, 다크넷 마켓 '실크로드' 창립자 로스 울브리히트의 석방, 에너지 비용 절감을 통한 가상자산 채굴 중심지 발돋움 등을 공약으로 내세우며 청중들의 환호를 받았다.한편, 트럼프의 발언을 대기하며 장중 6만9000달러를 돌파했던 비트코인은 28일 현재 하락세로 전환, 바이낸스 테더(USDT) 마켓 기준 6만7900달러대에 거래되고 있다.황두현 블루밍비트 기자 cow5361@bloomingbit.io