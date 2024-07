그룹 엔하이픈 /사진=빌리프랩 제공

그룹 엔하이픈(ENHYEPEN)이 컴백 5일 만에 더블 밀리언셀러 작품을 추가했다.17일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 정규 2집 ‘로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'가 지난 16일 기준 211만 3143장 팔렸다. 이로써 엔하이픈은 데뷔 후 처음 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량) 집계 기간 '더블 밀리언셀러' 달성에 성공했다.엔하이픈은 꾸준히 계단식 성장을 거듭하고 있다. 앞서 이들은 정규 1집 '디멘션 : 딜레마(DIMENSION : DILEMMA)'로 초동 판매량 81만장을 기록했다. 이후 미니 3집 '매니페스토 : 데이 1(MANIFESTO : DAY 1, 한터차트 초동 기준 124만장), 미니 4집 '다크 블러드(DARK BLOOD, 132만장), 미니 5집 '오렌지 블러드(ORANGE BLOOD, 187만장)을 거친 뒤 '로맨스 : 언톨드'로 단숨에 200만장을 팔아 '커리어 하이'를 찍었다.엔하이픈은 일본 오리콘 차트도 강타했다. 지난 16일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(7월 15일 자)에 따르면, '로맨스 : 언톨드'는 일본 발매 첫날 10만 4228장 팔리며 '데일리 앨범 랭킹' 1위로 직행했다. 엔하이픈은 지금까지 한국과 일본에서 발매한 총 10개의 앨범을 모두 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 정상에 올려놓으며 식지 않는 현지 인기를 자랑했다.'로맨스 : 언톨드'는 나를 더 나은 사람으로 만들어주는 '너'에게 충성을 바치는 소년의 이야기를 담았다. 타이틀곡 'XO(Only If You Say Yes)'는 네가 허락하기만 한다면 무엇이든 해주고 싶은 소년의 마음을 로맨스 판타지로 풀어낸 팝 장르의 곡이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com