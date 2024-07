그룹 웨이커 /사진=하울링엔터테인먼트 제공

그룹 웨이커(WAKER)의 컴백이 하루 앞으로 다가왔다.웨이커(리오·세범·고현·이준·새별·권협)는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 2집 '스위트 테이프(SWEET TAPE)'를 발매한다.'스위트 테이프'는 웨이커가 첫 미니 앨범 발매 후 6개월 만에 공개하는 앨범으로 기대를 모으고 있다. 이에 웨이커의 신보를 엿볼 수 있는 기대 포인트 세 가지를 짚어봤다.웨이커는 지난 1월 8일 첫 미니 앨범 '미션 오브 스쿨(Mission of School)'을 발표했다. 이후 데뷔곡 '아틀란티스(ATLANTIS)'로 활동하며 존재감을 알린 가운데, 최근 다시 입소문을 타며 주목받고 있다.이어 미니 2집을 통해 첫 컴백하는 웨이커는 이전보다 한층 업그레이드된 음악과 퍼포먼스로 전 세계 K팝 팬들과 만날 계획이다. 또한 멤버들은 이번 컴백을 기점으로 처음으로 국내 음악방송 활동을 시작한다.앞서 웨이커는 신인 아이돌 그룹으로서 이례적으로 데뷔 미니 앨범에 10곡을 담은 바 있다. 이번 미니 앨범에도 9곡을 수록하며 진정성을 담은 행보로 음악팬들의 관심을 받고 있다.이번 앨범에는 인트로곡 '웨얼 두 위 고(Where do we go)'를 비롯해 타이틀곡 '바닐라 초코 셰이크(Vanilla Choco Shake)', '콜 마이 네임(Call My Name)', '돌체(Dolce)', '돈트 워리(Don't Worry)', '꿈에서 날 만나', '쉬어', '롤리팝(Lollipop)', '드리밍 토크 : 데이 2(Dreaming Talk : DAY 2)'까지 총 9곡이 수록됐다.장르 역시 댄스 팝부터 팝 발라드, 팝 펑크, 알앤비 팝 등 다채롭게 만나볼 수 있어 호기심을 더한다. 이처럼 웨이커는 종합 선물 세트 같은 신보를 통해 이전에는 보여주지 않은 색다른 매력을 선보인다.타이틀곡 '바닐라 초코 셰이크'는 무더운 여름을 시원하게 만들어줄 흥겨운 밴드 기반의 펑키한 댄스 팝 곡이다. 세련되면서도 중독성 있는 훅을 자랑하는 이지 리스닝 음악으로, 웨이커는 다양한 연령대의 리스너들을 사로잡겠다는 각오다.데뷔 전부터 한일 양국을 오가며 활동한 웨이커는 탄탄한 팬층을 확보하며 '5세대 한류 아이돌 그룹'으로 떠오르고 있다. 특히 웨이커는 일본에서 약 180회 이상의 공연을 하며, 탄탄한 라이브와 퍼포먼스로 '공연돌'이라는 수식어도 얻었다. 이번 컴백 활동 역시 '바닐라 초코 셰이크' 무대를 통해 뛰어난 라이브 실력을 선사할 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com